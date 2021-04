Nei giorni scorsi sul web si sono diffuse alcune ipotesi su un “rischio conferma” de Il paradiso delle signore per quanto riguarda la produzione di nuove stagioni. Probabilmente tali voci si sono fondate sul fatto che non c’è stata finora una comunicazione ufficiale della Rai circa la prosecuzione della fiction daily, ma ciò non vuol dire affatto che la trasmissione stia terminando il suo cammino.

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021

Al momento la sesta stagione del Paradiso (che sarà anche la quarta in formato daily) è regolarmente in scrittura e in questi giorni iniziano anche ad arrivare le dichiarazioni degli attori che sono certi di esserci anche nel prossimo ciclo.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Nel corso delle settimane, sicuramente il numero di tali dichiarazioni aumenterà e questo ci farà capire pian piano quali personaggi dell’attuale annata rivedremo anche in autunno. Per il momento, chi si è già esposto in tal senso è Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio. In una recente intervista concessa a Today, infatti, Alessandro ha confermato che il suo dottor Conti ci sarà di certo anche a Il paradiso delle signore 6, facendo capire che, dopo la prossima stagione, valuterà se rimanere ancora. Almeno per un altro anno, insomma, non dovremo rinunciare a Vittorio, poi si vedrà.

Giungono conferme positive anche da Emanuel Caserio: il giovane attore che presta il volto a Salvatore Amato (QUI la nostra intervista con lui) ha pubblicato di recente una story su Instagram da cui si evince chiaramente che anche lui sarà nel cast del prossimo Paradiso, le cui riprese cominceranno come sempre in estate.

Infine, dovremmo rivedere anche Luca Grispini, entrato nel cast da pochissimo nel ruolo del seminarista Nino. In un’intervista rilasciata al nostro sito qualche settimana fa (e che potete leggere nella sua interezza A QUESTA PAGINA), Grispini ha spiegato infatti che il cammino del suo personaggio non termina di certo a maggio:

In questa stagione c’è stata la presentazione del personaggio. Nella prossima, sicuramente si vedrà il conflitto di Nino tra il Signore e Dora.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.