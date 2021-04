A Il paradiso delle signore, la combinazione ha voluto che la povera Irene Cipriani (Francesca Del Fa) abbia un po’ “forzato la mano” con gli abiti del magazzino proprio nel momento meno ideale per farlo. Per quanto lei intenda comprare il vestito che abbiamo visto nelle recenti puntate, Armando Ferraris (Pietro Genuardi) ha totalmente equivocato l’accaduto e ora pensa che sia proprio la Venere l’autrice delle contraffazioni che sono state al centro della scena negli episodi di questa settimana.

C’è da dire che Armando è stato abilmente portato a “pensare male” di Irene dal subdolo Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), che ha approfittato dell’occasione per spostare i sospetti sulla ragazza ed evitare che i guai potessero ricadere su di lui…

Ma il “piano perfetto” dell’Amato senior non è detto che vada a buon fine. Abbiamo visto Armando mettere al corrente Gloria (Lara Komar) delle sue ipotesi su Irene e la capocommessa è rimasta piuttosto incredula quando ha appreso che la Cipriani potrebbe essersi comportata male, ma presto saranno proprio la Moreau e il Ferraris a venire a capo della faccenda.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con il Paradiso indicano infatti che a un certo punto Armando inizierà a capire che il responsabile di tutto potrebbe essere proprio Giuseppe e, dopo poco tempo, lui e Gloria scopriranno la verità!

Occhio a questo punto alla puntata di venerdì 23 aprile, quando Giuseppe farà capire a una delusissima Agnese (Antonella Attili) che non è in grado di saldare il debito con suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio). Sarà quello il momento in cui il rapporto tra i due coniugi tornerà a peggiorare, mentre l’amore di lei per Armando si rifarà strada. Ma, in fondo, il sentimento non si era mai spento e quindi sarà interessante capire come evolverà da ora in poi la situazione!

