La sua relazione extraconiugale con Marcela (Paula Ballesteros) ha dato il via all’ultima stagione de Il Segreto, anche se attualmente il marchesino Tomás de los Visos, figlio maggiore di Isabel (Silvia Marsò), è molto vicino alla sindachessa Alicia Urrutia (Roser Tapias). Ad interpretarlo c’è il giovane attore Alejandro Vergara, che ha saputo portare in scena un rapporto di fratellanza molto complice col personaggio di Adolfo (Adrián Pedraja).

Leggi anche: Il Segreto, Angel Hector Sanchez a Tv Soap: “Se la soap non fosse stata chiusa, Urrutia sarebbe ritornato in fabbrica sotto gli ordini di donna Francisca”

In attesa di vedere anche in Italia (tra qualche settimana) il finale della telenovela iberica, noi di Tv Soap abbiamo contattato proprio Alejandro per fargli qualche domanda sulla sua esperienza a Puente Viejo. Ecco cosa ci ha detto.

Il Segreto: TvSoap intervista Alejandro Vergara (Tomás de los Visos)

Ciao Alejandro, benvenuto su Tv Soap. Nell’ultima stagione de Il Segreto hai interpretato il marchese Tomás De Los Visos. Cosa ti è piaciuto di più di questo personaggio?

Quello che mi piaceva di più di Tomás era il fatto che fosse una brava persona. Aveva una grande temperanza; era molto ragionevole e cercava di superare ogni ostacolo che gli si poneva davanti.

Ripassiamo un po’ la sua storia nella soap opera. Nei primi episodi in cui è apparso, Tomás aveva una relazione con la sposatissima Marcela. Avevi paura del giudizio del pubblico, visto che la coppia tra la donna e il marito Matías era molto amata dal pubblico?

Sapevo che la relazione tra Marcela e Tomás avrebbe fatto discutere perché, esattamente come dici tu, la coppia che lei formava con Matias era molto amata dal pubblico. Ammetto però che non avevo paura. Ero consapevole che, almeno inizialmente, le persone non avrebbero gradito questa svolta, motivo per cui avrebbero criticato Tomás. Tuttavia, confidavo nell’idea che in tanti avrebbero cambiato idea scoprendo la bontà d’animo di Tomás e vedendo in che modo trattava e amava Marcela.

Tomás ha avuto anche una relazione piuttosto controversa con sua madre, la marchesa Isabel. Com’è stato lavorare con Silvia Marsò?

Lavorare con Silvia Marsò è stata un’esperienza incredibile. L’ho visto come uno dei regali che, tante volte, la professione dell’attore può farti. Silvia ha tanti anni di esperienza, sa sicuramente fare molto bene il suo mestiere.

E del rapporto tra Tomás e Adolfo che mi dici? Ti sei sentito subito a tuo agio con Adrián Pedraja?

Con Adrián mi sono sentito subito a mio agio. Pensa che abbiamo fatto il casting insieme da “fratelli” e, durante un momento di pausa, abbiamo cominciato a parlare tra di noi scoprendo di essere entrambi di Malaga. Da lì è stato tutto davvero molto bello.

C’è una storia in cui tu, Alejandro, avresti reagito diversamente da Tomás?

Avrei agito diversamente per ciò che concerneva il rapporto tra Tomás e mamma Isabel. L’avrei affrontato molto prima per chiederle per quale motivo mi trattava in maniera totalmente differente rispetto a mio fratello, domandandole sopratutto per quale ragione fosse sempre contro di me.

Negli episodi finali della soap opera, sembrava che Tomás fosse destinato ad innamorarsi di Alicia Urrutia. Ti sarebbe piaciuto raccontare questo aspetto del personaggio?

Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Sia per i due personaggi e sia perché avrei continuato a lavorare al fianco di Roser Tapias. Abbiamo entrambi desiderato che la storia continuasse e che i nostri personaggi, alla fine, riuscissero a stare insieme.

Quando la telenovela ha chiuso i battenti, come hai reagito? Immagino che non te lo aspettassi…

È stato sicuramente un colpo molto duro da digerire per tutti.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Con quali colleghi hai legato di più sul set? E con chi, invece, ti sarebbe piaciuto interagire di più?

Ho legato tanto con Toni Salgado (Inigo), Adrián, Roser, Lucia Caraballo (Antonita) e Silvia Marsò. Avrei voluto interagire di più con la famiglia Solozabal.

Parliamo un po’ di te come attore. Quando hai sentito per la prima volta il desiderio di recitare? Ci sono grandi progetti in corso in questo periodo?

Ero molto piccolo. Avevo intorno ai 14, 15 anni. Per quanto riguarda nuovi progetti, sicuramente ce n’è qualcuno in ballo ma attualmente non posso parlarne.

Quando riesci a trovare del tempo libero per te stesso, cosa fai? Hai qualche hobby o passione particolare?

Mi piace tanto fare sport, leggere, andare a teatro, al cinema. E poi adoro stare con la mia famiglia, con i miei amici e sopratutto viaggiare!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.