L’amica Geniale 3: cast confermato, Gaia Girace e Margherita Mazzuocco saranno ancora Lila e Lenù

Grande notizia per tutti i fan della fiction L’amica Geniale: Gaia Girace e Margherita Mazzuocco, le giovani protagoniste della serie evento tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, continueranno ad interpretare le due protagoniste Lila e Lenù anche nella versione adulta.

A confermarlo è stato Daniele Luchetti in un’intervista al settimanale americano Variety, nella quale il regista ha spiegato il motivo della sua scelta inaspettata (ma che sicuramente farà la gioia dei tantissimi fan affezionatissimi alle amiche del rione Luzzatti):

Abbiamo scelto di mantenere lo stesso cast. Prima di tutto, era importante restare con la stessa fisionomia dei personaggi. Ma anche gli attori sono cresciuti. C’è una maturità visibile nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Abbiamo valorizzato questo meraviglioso arricchimento che portano Gaia e Margherita, e anche altri personaggi. Non è una soluzione di riserva, dà più profondità. Li vediamo crescere dal vivo sullo schermo.

Le riprese del terzo capitolo, intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, sono iniziate lo scorso novembre per poi fermarsi dopo tre o quattro mesi per motivi legati alla pandemia ma anche per una scelta strategica che il regista ha commentato così:

Abbiamo deciso di fare una pausa, in parte per problemi legati al COVID e per lasciare che le ragazze frequentassero la scuola, ma anche perché pensiamo che ci sia una rottura psicologica tra le due parti della stagione. Volevamo che gli attori riposassero per poi tornare nei loro personaggi con una recitazione leggermente diversa, che penso farà una differenza visibile.

Le riprese dunque riprenderanno a luglio e andranno avanti fino a settembre. Per quanto riguarda la messa in onda della terza stagione, si parla dei primi mesi del nuovo anno. Insomma, non ci resta che attendere il 2022 per tornare ad emozionarci con una delle serie più geniali, ambiziose e complicate in assoluto. Non è un caso se L’Amica Geniale ad oggi è la serie italiana più amata dagli americani, addirittura definita dalla rinomata rivista statunitense Vogue America come capolavoro neorealista.

