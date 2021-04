Sabrina Ferilli: dopo Svegliati amore mio, nuova fiction all’orizzonte?

Sabrina Ferilli in Svegliati amore mio

Non c’è due senza tre. Pare proprio che Sabrina Ferilli, da anni legata ai successi della fiction Mediaset, dopo il grande successo de L’amore strappato e Svegliati amore mio possa tornare protagonista di una nuova miniserie targata Mediaset.

E, visto che squadra vincente non si cambia, anche la nuova serie (come le due precedenti) sarà scritta e diretta dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ad annunciarlo è stata proprio la Izzo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale – oltre a manifestare grande apprezzamento per la bravura della Ferilli – è stato confermato il sodalizio artistico con l’attrice romana:

Ci sto ragionando (sulla nuova fiction ndr), ma una certezza c’è già: la protagonista sarà la Ferilli.

Andando indietro nel tempo, ricordiamo la performance di Sabrina Ferilli ne L’amore strappato, la miniserie che raccontava la vera storia di Angela Lucanto, diretta proprio dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ma il rapporto professionale e soprattutto di amicizia con Izzo e Tognazzi ha inizio nel 1996 con il film Vite Spezzate, dove l’attrice ha condiviso il set con attori del calibro di Luca Zingaretti, Ricky Memphis e Violante Placido.

Per quanto riguarda Svegliati amore mio, la serie ha portato in scena il grande dolore ma soprattutto l’immensa forza di una madre coraggio: un’interpretazione realistica e convincente quella della Ferilli, che ha permesso alla fiction di aggiudicarsi – nelle tre sere di programmazione – una media di 3.600.000 telespettatori pari a uno share del 15% (nonostante la forte programmazione di tutte le altre reti tra cui quella del longevo programma Chi l’ha visto?, che in questo periodo si è occupato del caso mediatico del momento legato alla scomparsa di Denise Pipitone).

Sabrina Ferilli è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate e riconosciute nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani, facendo incetta di premi e riconoscimenti come cinque Nastri d’Argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro, più quattro candidature al David di Donatello.

Dunque, i numerosi fan di Sabrina possono esultare: Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono già al lavoro sul nuovo progetto che vedrà ancora una volta protagonista la loro beniamina.