Nonostante il carattere ironico e spesso “leggero”, André Konopka (Joachim Lätsch) non ha avuto una vita facile. Fin dalla giovinezza, lo chef del Fürstenhof ha infatti dovuto affrontare situazioni difficili che hanno messo a dura prova la sua resistenza. E il destino non sembra avere ancora finito con lui…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim lascia Amelie e decide di fermare il matrimonio di Franzi!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, l’uomo sarà infatti protagonista di un grave incidente destinato a stravolgergli la vita. E da quel momento nulla sarà più come prima! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André cerca riscatto

I telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore ben sanno che dietro alla “scorza dura” di André si nasconde tanta sofferenza. Dopo aver dovuto subire le conseguenze della fuga di Werner (Dirk Galuba) dalla Germania dell’Est, l’uomo arrivò al Fürstenhof alla ricerca della rivalsa nei confronti del fratello maggiore. Le cose, però, sono andate diversamente…

Benché i suoi rapporti con la famiglia siano migliorati, Konopka si è infatti dovuto rassegnare all’idea di rimanere all’ombra di Werner e nemmeno in amore le cose gli sono andate meglio. Tutte le sue relazioni – matrimoni inclusi – sono infatti fallite ed il suo grande amore – Nicole Westphal (Kerstin Gähte) è morta tragicamente poco prima che lui potesse chiederle di sposarlo.

Come se non bastasse, André ha dovuto dire addio persino a sua figlia Sabrina (Sarah Elena Timpe), scomparsa in seguito ad un tragico incidente aereo in cui è stato coinvolto lui stesso. E purtroppo le sfortune non sono finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André ha un incidente

Come sappiamo, ormai da settimane André sta lottando con le unghie e con i denti contro gli intrighi di Rosalie (Natalie Alison). Disposta a tutto pur di poter iniziare un’attività professionale redditizia, la Engel non ha infatti esitato a truffare il coinquilino usando i mezzi più meschini. E la situazione non è destinata a migliorare…

Quando Robert (Lorenzo Patané) organizzerà un’escursione in barca per amici e colleghi, Rosalie ingannerà André per convincerlo a sostituirla al Cafè Liebling in modo da permetterle di andare in gita. Lui, però, lo scoprirà e – inutile dirlo – non la prenderà con filosofia!

Furioso, lo chef si ostinerà ad unirsi anche lui all’escursione sul fiume, ma l’atmosfera finirà ben presto per surriscaldarsi, tanto che tra Konopka e la Engel scoppierà una lite furiosa. Lite le cui conseguenze saranno a dir poco drammatiche…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quando Michael (Erich Altenkopf) si schiererà dalla parte della donna, infatti, André si infurierà a tal punto da decidere di lasciare immediatamente l’escursione scendendo dalla barca e camminando verso casa attraversando il fiume. Nella fretta, però, l’uomo scivolerà e cadrà rovinosamente battendo la testa contro una pietra sul fondale!

Ebbene, la situazione si farà immediatamente pericolosa: in seguito al colpo subito, l’uomo perderà infatti i sensi e rischierà di annegare. Quando per lui sembrerà essere troppo tardi, però, in suo soccorso interverrà un’affascinante sconosciuta…

Ebbene, la donna riuscirà a salvare André appena in tempo. Quando l’uomo si risveglierà, però, si renderà conto che la sua vita non potrà più essere come prima…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.