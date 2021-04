Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 2 a sabato 8 maggio 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: STEFFEN esce di scena, ecco come…

Rosalie aiuta Lucy confermando a Joell che nella Sissi Suite del Fürstenhof sono stati sentiti i lamenti di un fantasma! Nella speranza di poter vivere la stessa esperienza, il giovane scrittore prenota la stanza e attende insieme a Lucy che lo spirito si faccia vivo. E la loro pazienza viene ricompensata…

Ariane ha un sogno su Karl e finisce per agitarsi. Quando Selina la sveglia e vuole sapere cosa stava sognando, la Kalenberg le fa credere di sentire la mancanza dell’ex marito e di sperare nel suo ritorno.

Tim e Franzi cercano invano l’amuleto perso durante un’escursione a cavallo. Ciononostante, la felicità per essere tornati insieme, supera tutto.

Cornelia si fa carico dei compiti in casa di Vanessa, facendo credere ai Sonnbichler che sia stata invece quest’ultima a svolgerli. Hildegard capisce però l’inganno e mette in guardia la Holle dal farsi sfruttare dall’amica.

Le torte realizzate da Rosalie si rivelano un vero e proprio disastro e così Michael chiede ad Amelie di continuare ad aiutare la Engel. Poco dopo, però, il medico scopre una registrazione audio di Rosalie che singhiozza e capisce che c’è lei dietro il presunto fantasma che viene udito piangere di notte nella Suite Sissi!

Steffen decide di vendere vendita il birrificio a Franzi e Tim, che ricevono inoltre da Christoph l’offerta di aiutarli nella gestione dell’azienda. A quel punto il giovane Baumgartner lascia Bichlheim!

Joell chiede a Lucy di aiutarlo con il suo romanzo e lei accetta all’istante. Capendo che l’amica è innamorata cotta, Vanessa la mette in guardia: potrebbe farsi male esattamente come accaduto a lei con Robert!

Werner e Robert hanno trovato un compromesso a Bruxelles e tornano insieme al Fürstenhof. Christoph li informa di essere certo che Ariane abbia ucciso l’ex marito Karl e chiede loro aiuto per incastrare la dark lady. Accetteranno?

Grazie a Joell, la notizia del “fantasma piangente” della Suite Sissi fa il giro del Fürstenhof. Hildegard e Alfons si chiedono cosa ci sia dietro, in quanto convinti che non ci sia nessuna forza paranormale in gioco.

Dopo aver sorpreso Michael e Amelie insieme, Rosalie fa una scenata alla Limbach. A quel punto il medico dice chiaramente alla Engel che non ha nessun diritto di essere gelosa visto che non è la sua fidanzata.

Hildegard viene a sapere che la chiesa sta organizzando un mercatino per raccogliere fondi per una casa per bambini. La donna decide dunque di contribuire donando delle cose vecchie, ma Alfons ha difficoltà a separarsi dai propri ricordi…

Tim non vede l’ora che arrivi il tanto atteso torneo di polo! Peccato che, a causa di un imprevisto, il progetto rischi di saltare…

Umiliata dalle parole di Michael, Rosalie si infuria con quest’ultimo e l’atmosfera in casa diventa davvero pesante. A quel punto Amelie decide di interrompere la collaborazione con la Engel.

Lucy si rende conto che il presunto fantasma della suite Sissi sta causando non pochi problemi al Fürstenhof: non solo alcune cameriere si rifiutano di pulire la stanza, ma anche gli ospiti sono spaventati al punto da levare le tende. La Ehrlinger rivelerà l’inganno?

I Saalfeld hanno un piano per incastrare Ariane: Robert deve avvicinarsi alla donna e ottenere la sua fiducia con lo scopo di rubarle il cellulare. In questo modo dovrebbe essere possibile rintracciare il luogo dove Ariane ha fatto sparire Karl.

Alfons vuole rimettere a nuovo un grammofono che Vanessa ha trovato tra i rifiuti per donarlo al mercatino di beneficienza. Hildegard, però, si lega moltissimo all’oggetto e finisce per chiedere al marito di non darlo via.

Cornelia si ritrova inaspettatamente faccia a faccia con Robert e i due sono visibilmente imbarazzati a causa della recente dichiarazione d’amore della donna. Poco dopo Rosalie esorta l’amica a farsi valere.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per rispettare il suo accordo con Rosalie, Lucy convince Joell a tenere una lettura al Café Liebling. L’evento si rivela un grande successo e Joell ringrazia di nuovo l’amica per avergli raccontato la leggenda del fantasma. Non riuscendo più a sopportare il peso della propria bugia, la Ehrlinger finisce per confessare la verità…

Robert riesce a mettere le mani sul cellulare di Ariane, ma scopre che la funzione di geolocalizzazione è stata disattivata. A quel punto Christoph decide di ricorrere a mezzi estremi per incastrare la donna.

Selina è a pezzi: la storica dimora della sua famiglia – Gut Thalheim – è stata venduta. Sopraffatta dalla malinconia, la donna trova conforto in una vecchia cassetta della sua gioventù, che ascolta insieme ad Ariane. Poco dopo, però, il nastro si inceppa e la cassetta sembra irrimediabilmente danneggiata…

Joell non riesce a credere che Lucy si sia inventata la storia del fantasma solo per aiutarlo con il suo blocco dello scrittore e si infuria. Poco dopo il ragazzo rimprovera Rosalie per aver aiutato l’amica a mettere in piedi la sceneggiata, ma lei gli fa notare che è stato proprio il loro inganno a fargli ritrovare l’ispirazione.

Alfons decide di partecipare ad un concorso per concierge che ha già finto quattro volte in passato nella speranza di ottenere il primato. La concorrenza, però, è agguerrita…

Christoph scopre quanto Selina sta soffrendo per l’incidente con la cassetta e la sorprende con un gesto pieno d’amore. In quel momento la donna inizia a guardarlo con occhi diversi.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.