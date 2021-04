Anticipazioni quarta puntata della fiction Un passo dal cielo 6 – I guardiani, in onda giovedì 22 aprile 2021 in prima serata su Rai 1:

La puntata si intitola Tanatosi e si caratterizzerà per un delitto in ambito minerario, oltre che per una consapevolezza acquisita da Vincenzo.

Una donna, che di professione fa l’ingegnere minerario, viene ritrovata morente. Vincenzo e Francesco indagano e scavano tra gli interessi spesso poco puliti che la miniera ha portato nella valle, rendendosi conto che i delitti attualmente commessi affondano in realtà le loro radici nel passato.

Vincenzo apprende un fatto importante che ha a che fare con Francesco e deve prendere delle decisioni che potrebbero mettere a forte rischio la loro amicizia.

