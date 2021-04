Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 12 aprile 2021:

Leggi anche: Un posto al sole: cosa succede a FRANCO? E cosa c’è dietro? Anticipazioni

Ormai Franco (Peppe Zarbo) si è fatto un’idea precisa e indaga sempre di più su Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli), credendo fortemente che sia proprio lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri.

Tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sembra esserci stato ultimamente un certo riavvicinamento, ma ciò potrebbe ora subire una piccola battuta d’arresto.

La giovane Speranza Altieri (Mariasole Di Maio) è molto sensuale e Guido (Germano Bellavia) capisce in fretta che questo potrebbe trasformare la nuova arrivata in una presenza non facile da gestire…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)