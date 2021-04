Alberto Palladini / Upas (Maurizio Aiello)

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 5 aprile 2021:

Il rapporto sentimentale tra Clara Curcio (Imma Pirone) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello) appare ormai compromesso in via definitiva. Per i due sembra proprio che non ci sia più niente da fare…

Alberto, contrariato dal comportamento di Clara, dirigerà la sua rabbia verso la persona che secondo lui ha più avuto a che fare con la scelta della Curcio.

Filippo e Serena sono tornati da Milano e ora devono decidere quale sia la strada giusta per affrontare il problema di salute del giovane Sartori. Ma non mancheranno le intromissioni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)…

