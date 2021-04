Alberto Palladini (Maurizio Aiello) / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021: Franco indaga su Gargiulo, pensando che possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Il riavvicinamento in atto tra Michele e Silvia potrebbe subire una battuta d’arresto. Guido si rende conto che Speranza, la nipote di Mariella, potrebbe essere difficile da gestire…

Franco è sempre più convinto della colpevolezza di Gargiulo, ma ora cerca l’appoggio di qualcuno che lo aiuti a confessare. Senza saperlo, Roberto Ferri si trova davanti all’uomo che ha orchestrato i sabotaggi ai Cantieri: Pietro Abbate. Speranza porta scompiglio nella vita sia di Vittorio e sia di Samuel. L’ennesima frecciatina di Renato è particolarmente dolorosa per Raffaele, ma Ornella trova il modo di rendergli pan per focaccia.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

L’incontro con Pietro Abbate insospettisce Ferri. Clara si sforza di non cedere ai sentimenti che ancora prova per Alberto. Rossella ha un’ulteriore conferma di quanto Patrizio sia coinvolto da Clara. Inconsapevole di portare scompiglio nella vita di Vittorio e in quella di Samuel, Speranza dichiara di nascondere un segreto.

Una richiesta della madre mette Serena sotto pressione e la getta in una profonda agitazione, cosa che rischia di compromettere il suo stato di salute. Roberto indaga sul passato di Pietro Abbate. Delusa e amareggiata, Rossella prende le distanze da Patrizio con una drastica decisione.

Alberto cerca di recuperare il rapporto con Clara, ma la presenza di Barbara nella sua vita si fa sempre più pressante. Serena sembra voler rinunciare al viaggio a Berlino, ma Filippo prova a farle cambiare idea. Rossella sembra sempre più decisa ad allontanarsi da Patrizio. Vittorio cerca in tutti i modi di stare lontano da Speranza.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.