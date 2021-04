Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021: Rossella prova a fare un passo verso Patrizio. Dopo il confronto con Barbara, Clara capisce quanto sia stata ingenua con Alberto. Renato, dispiaciuto per Jimmy che vorrebbe andare a Berlino, fa diversi tentativi con Niko e Giulia per trovare una soluzione. Poi gli viene in mente un’idea che forse potrebbe salvare la situazione.

I tentativi di Franco e di Nicola Iodice per portare Ernesto dalla loro parte non sembrano dare i frutti sperati ma, quando l’uomo finalmente sembra essersi convinto, una grave minaccia potrebbe impedirgli di andare avanti. Le strade di Patrizio e Rossella sembrano allontanarsi sempre più. Alberto è costretto a subire per l’ennesima volta le ingerenze di Barbara. Renato, nelle vesti di super-nonno, con l’aiuto di Giulia vuole realizzare il sogno di Jimmy.

Ernesto paga a caro prezzo il rifiuto di assecondare i piani di Biagio e Pietro. Roberto affronta una situazione di grande difficoltà per i Cantieri. Michele spera di essere ingaggiato da un’altra stazione radiofonica. Renato si prepara ad accompagnare Jimmy a Berlino.

La vicenda di Ernesto lascia molti interrogativi aperti, con Franco che inizia a riflettere su cosa possa esserci dietro e Roberto che cerca di scongiurare il rischio che i Cantieri vengano messi sotto sequestro. Renato e Jimmy continuano la loro vacanza a Berlino. Niko è al lavoro su un caso delicato che lo mette in crisi, ma qualcuno sta per aiutarlo. La nipote di Mariella è partita e Vittorio tira un sospiro di sollievo.

Franco torna ai Cantieri per continuare a indagare, mentre Ferri riceve un’altra visita da Pietro Abbate. Silvia e Raffaele sono preoccupati per Michele: la forzata permanenza a casa inizia a stargli stretta. Guido è contento per il ritorno a Napoli di Speranza, ma la mette in guardia riguardo alla bugia detta in famiglia; Samuel si imbatte in modo insolito nella ragazza.

