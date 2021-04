Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021: Franco, dopo aver esposto a Ferri la sua scoperta ai Cantieri, è pronto ad andare alla polizia. Complice l’ascensore guasto, Patrizio e Clara ritrovano per un attimo la loro complicità. Vittorio tradisce il suo interesse per Speranza: come potrà “difendersi” da tanta bellezza?

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 20 aprile 2021

Alberto cerca di accorciare le distanze con Clara, ma lei sembra ormai determinata a far valere i suoi diritti e andare avanti con la sua vita. Messa davanti all’evidenza, Mariella apre gli occhi sull’avvenenza di Speranza.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Una denuncia devia il corso delle indagini causando un lungo stop alla produzione dei Cantieri. L’inerzia lavorativa di Michele inizia a preoccupare Silvia. Prossimo a rientrare da Berlino con Jimmy, Renato percepisce la sfiducia di Niko, Giulia e Raffaele nei propri confronti.

Con la polizia di nuovo ai Cantieri e Pietro che ha messo Roberto Ferri in cattiva luce davanti al cliente dello yacht, per l’imprenditore e per Franco la situazione si fa sempre più spinosa e i due vengono anche convocati dalla polizia. Silvia fa la conoscenza di un nuovo cliente. Michele riceve la visita di Guido, che lo esorta a riprendere in mano la propria vita. Jimmy racconta a Giulia e Niko del viaggio a Berlino. Renato, alle prese con il bagaglio sbagliato, prova a rimediare senza attirare l’attenzione di Raffaele.

Lara cerca di stare accanto a Roberto. Franco cerca di capire cosa nasconda Pietro Abbate. Sempre più in crisi, Patrizio capisce che è arrivato il momento di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Renato recupera la valigia.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.