Di tanto in tanto, a Un posto al sole vediamo arrivare dei personaggi dal temperamento alquanto “diabolico”, destinati insomma a far vedere i sorci verdi a qualche protagonista della soap. In tal senso, l’ultimo arrivato “promette bene”, visto che nel giro di poco tempo è già riuscito con il suo cinismo a mettere in forte difficoltà qualcuno che in genere se la sa cavare sempre alla grande…

Eh sì: la new entry Pietro Abbate (Simon Grechi) sta già togliendo il sonno a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e vi anticipiamo che la sua sete di vendetta aumenterà ancora nel corso delle prossime settimane. Per ora a farne le spese è il povero Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli), ma chissà che anche qualcun altro non sia fortemente a rischio…

Comunque sia, nelle prossime puntate di Upas vedremo Franco Boschi (Peppe Zarbo) pronto a coinvolgere la polizia riguardo a quello che sta accadendo. Purtroppo, però, interverrà una denuncia che creerà problemi alle indagini e soprattutto causerà un pesantissimo stop alla produzione dei Cantieri. Inoltre Abbate proseguirà nella sua opera distruttiva, mettendo in cattiva luce Ferri davanti a un cliente intenzionato ad acquistare uno yacht.

Arriverà dunque il momento in cui Franco deciderà di capire una volta per tutte ciò che Pietro sta nascondendo: perché fa tutto questo? Ovviamente non è il caso di spoilerare troppo in tal senso, dunque vi segnaliamo solo che in tutta questa storia c’entra qualcosa che riguarda il passato e che è grande come un macigno!

trame sveleranno qualcosa in più, ma ribadiamo che presto per una serie di motivi qualcun altro potrebbe trovarsi nella condizione di contrastare la vendetta di Abbate… e lui a quel punto non starà certo a guardare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”. In futuro lesveleranno qualcosa in più, ma ribadiamo che presto per una serie di motivi qualcun altro potrebbe trovarsi nella condizione di contrastare la vendetta di Abbate…! Per restare aggiornati su questo argomento,

