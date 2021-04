Si confermano soddisfacenti gli attuali ascolti di Un posto al sole, che in questa primavera sta proponendo delle storie piene di suspence e dagli sviluppi imprevedibili.

Tra le varie trame del momento, gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sulla complicata vicenda dei Cantieri, dove un uomo misterioso – Pietro Abbate (Simon Grechi) – è risultato essere il “manovratore occulto” di tutti gli incidenti che si sono verificati finora. Paradossalmente, l’unico evento non pianificato è stato proprio l’assassinio di Ernesto Gargiulo da parte di Biagio, l’uomo di fiducia di Abbate, ma per il resto tutto è stato organizzato in modo da far saltare i nervi a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) affinché vendesse i Cantieri al nuovo arrivato.

C’è da dire che Ferri sta cercando di difendersi con le unghie e con i denti, ma ogni volta che sembra che i Cantieri possano riprendersi irrompe Abbate e rovina tutto, come nel caso del cliente estero che abbiamo visto nelle più recenti puntate della soap. Come proseguirà ora la faccenda?

Nelle prossime puntate di Upas proseguirà la “guerra di nervi” e Roberto comincerà a perdere colpi: l’uomo si convincerà a un certo punto a instaurare una sorta di trattativa con Pietro ma l’accordo non andrà in porto e questo porterà problemi a entrambi gli interessati (eh sì, anche ad Abbate, che scopriremo non essere poi così “solo” in tutta questa storia…).

Ferri e i Cantieri sono dunque al capolinea? Intanto occhio a Franco (Peppe Zarbo), che scoprirà qualcosa di molto pericoloso. E ricordate anche che a un certo punto, secondo alcuni rumor, in questa intrigante linea narrativa rischierà a sorpresa anche qualcun altro. Sarà un uomo… o potrebbe essere una donna?

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Pietro Abbate ha un antico segreto e una vendetta da compiere, ma questo si è già ben compreso. Piuttosto, ciò che ora sarà interessante capire è cosa succederà quando Marina Giordano tornerà a Napoli, ma per questo dovremo attendere ancora “il tempo di un caffè lungo”, come l’attrice Nina Soldano ha recentemente scritto sui social. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

