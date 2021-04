Non solo intrighi affaristici per Un posto al sole, che nei prossimi giorni ci proporrà anche trame maggiormente orientate sui sentimenti. Ciò non vuol dire che siano tutte rose e fiori, perché un giovane personaggio della soap continua ad andare avanti all’insegna dell’indecisione per quanto riguarda i suoi sentimenti…

Parliamo ovviamente di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che ormai da tempo è diviso tra l’affetto per Rossella e l’attrazione verso Clara (Imma Pirone). Lo stare sempre “a metà” del giovane Giordano ha già prodotto diversi problemi, non ultimo l’allontanamento volontario della figlia di Silvia (che come avete visto ha preferito trasferirsi per un po’ a Indica pur di preparare serenamente la sua laurea).

Tra pochissimi episodi rivedremo Patrizio in scene con Clara: accadrà per via di un ascensore guasto che darà modo ai due giovani di ritrovare – sia pure per un attimo – la loro complicità. Ma la Curcio al momento è “assediata” da Alberto (Maurizio Aiello), il quale tenterà ancora di riavvicinarsi alla sua ex; quest’ultima, comunque, appare ormai decisa a superare il rapporto “tossico” con il Palladini e ad andare avanti con la sua vita.

In tutto questo, come già accennato, resta l’indecisione di Patrizio, che ora però sembrerà rendersi conto di doversi scrollare di dosso tutte le incertezze che lo hanno accompagnato durante gli ultimi mesi. Non per niente, le anticipazioni indicano che il ragazzo, sempre più in crisi, capirà che “è arrivato il momento di fare chiarezza sui suoi sentimenti“. Sarà la volta buona?

