Ottimi riscontri Auditel da Un posto al sole, che nella puntata del 31 marzo ha raggiunto 2.148.000 telespettatori con uno share del 7,78%. E promettono bene anche i prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3, visto che continuerà a lungo l’intricata vicenda di Clara (Imma Pirone), Alberto (Maurizio Aiello), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Barbara Filangieri (Mariella Valentini). E pure la storia misteriosa che riguarda i Cantieri comincerà pian piano a chiarirsi…

Parliamo dunque dei sabotaggi a cui stiamo assistendo nell’ultimo periodo. Per diversi giorni la narrazione ha cercato di “depistare” i telespettatori, facendo pensare che l’autore dei misfatti fosse l’irascibile Nicola Iodice (Giuseppe Pisacane).

Da poco si è scoperto invece che l’esecutore materiale è proprio l’uomo che in tutta questa storia sembrava il più equilibrato e tranquillo, ovvero l’operaio Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli); non vi sarà sfuggito però che Gargiulo non sta affatto agendo in modo indipendente, ma è guidato da qualcuno che lo contatta per telefono…

Dunque manca ancora un ingranaggio in questa trama? Ebbene sì e, se ricordate, ve ne abbiamo già parlato in tempi piuttosto recenti: a Upas sta per irrompere una nuova controversa figura, quella dell’affarista Pietro Abbate, interpretato da Simon Grechi.

È Pietro la mente dei sabotaggi? Pare proprio di sì e presto se lo ritroveranno davanti sia Franco (Peppe Zarbo) e sia Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli); quest'ultimo capterà sin da subito che nella new entry c'è qualcosa che non va, ma quali saranno gli sviluppi della faccenda?

