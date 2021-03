Un posto al sole / CLARA CURCIO (l'attrice Imma Pirone)

A Un posto al sole andrà presto in scena una dolorosa scelta, che cambierà il destino di diversi personaggi della soap. Eh sì, la dolce Clara Curcio (Imma Pirone) non ne può più degli inganni del suo compagno Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e sta per prendere una drastica decisione sul futuro della sua storia con lui!

Il compleanno di Clara, a cui assisteremo nella puntata del 31 marzo, potrebbe in teoria mettere le cose a posto tra la ragazza e Alberto, ma le “solite intromissioni” impediranno tale riavvicinamento e infatti a breve vedremo Barbara Filangieri (Mariella Valentini) intenta a “suggerire” al Palladini di liberarsi una volta per tutte della sua relazione con la Curcio.

Questo clima ormai invivibile sta per portare Clara, come dicevamo, a una decisione sofferta e non priva di conseguenze…

Già, Clara lascerà Alberto e lui a quel punto andrà totalmente fuori di testa! L’uomo, come anticipano le trame di Upas, se la prenderà con “la persona che ritiene aver istigato Clara nella sua scelta” (facile immaginare chi possa essere, vero?) ma purtroppo non finisce qui: il Palladini agirà d’istinto in modo clamoroso e così la nostra Clara non avrà più accanto a sé il figlioletto Federico.

A quel punto succederà di tutto: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) vorrà aiutare Clara e darà battaglia ad Alberto, mentre lei avrà bisogno di un avvocato e quindi ingaggerà Niko Poggi (Luca Turco) per decidere come procedere.

