Diverse storyline che in questo momento tengono banco a Un posto al sole sono di taglio drammatico e stanno parecchio appassionando i telespettatori, con ottimi riscontri sul fronte Auditel: la soap partenopea di Rai 3 non di rado sta superando il 7% di share! Fanno da giusto contraltare delle trame più leggere, che in questo periodo sono concentrate sul cast giovane e che da qualche settimana vedono al centro della scena il nuovo personaggio di Speranza Altieri, interpretato da Mariasole Di Maio.

L’avvenente ragazza ha fatto andare “fuori di testa” sia Samuel (Samuele Cavallo) e sia Vittorio (Amato D’Auria), con la differenza che quest’ultimo lo ammette apertamente mentre il giovane Del Bue sembra mentire pure a se stesso (forse frenato dal rapporto mai del tutto chiarito con Alex, ora fuori Italia).

Un posto al sole spoiler: VITTORIO e PATRIZIO, chi pulirà casa?

Non per niente, anche nelle prossime puntate Samuel continuerà a corteggiare più apertamente la new entry mentre Vittorio cercherà di resistere al fascino della Altieri junior. Ma fino a quando resisterà? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che a Upas ci sarà presto un dissidio tra Vittorio e Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) per chi deve pulire casa… e la questione, neanche a dirlo, sarà risolta da una “terza persona”!

Ma in tutto questo, che fine ha fatto l’altro ruolo young della fiction? Abbiamo recentemente visto partire Rossella (Giorgia Gianetiempo) in direzione Indica, con un dialogo finale in cui lei ha affermato che mancherà da Napoli per diverso tempo. Proprio queste parole hanno messo in allarme non pochi spettatori, che hanno pensato a una vera e propria uscita di scena.

A tal proposito, per ora la ragazza è fuori Napoli per poter studiare con serenità in vista della tesi di laurea… ma questa tesi prima o poi dovrà essere sostenuta!

E infatti, al momento non ci risulta che la figlia di Silvia sia fuori dalla soap: avrete certamente notato che in questa annata di Un posto al sole sono parecchi i personaggi che hanno avuto e che anche ora hanno a turno delle pause – a volte anche lunghe – nella loro presenza in video (tra cui Marina, che presto tornerà); dunque abbiamo ragione di credere che anche per Rossella sarà così! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

