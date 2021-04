Attimi drammatici nei più recenti episodi di Un posto al sole: Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli), nel tentativo di liberarsi di Franco Boschi (Peppe Zarbo) e compiere l’ennesimo sabotaggio ai Cantieri, ha tramortito il nostro protagonista in modo da poter arrecare agevolmente i danni che gli sono stati commissionati.

L’imprevisto però è sempre in agguato (nelle soap più che mai) e così il cellulare del Boschi ha iniziato a squillare proprio nel momento “meno adatto”, con Franco che ora rischia di riprendersi dal trauma troppo presto. E infatti, Gargiulo alla fine della puntata dell’8 aprile ha manifestato intenzioni molto pericolose…

Come va a finire? Non preoccupatevi, il brutto quarto d’ora di Franco resterà tale e non ci saranno conseguenze nefaste. Tuttavia, l’uomo da ora in poi comincerà a vedere Gargiulo sotto un’altra luce e inizierà a indagare su di lui, pensando che il manovale possa essere l’esecutore materiale dei sabotaggi ai Cantieri.

Franco ha ovviamente ragione a pensare ciò, ma non conosce l’intera verità: la “mente” di tutto questo è colui che ieri abbiamo iniziato a intravedere, ovvero l’affarista Pietro Abbate (Simon Grechi). La new entry si materializzerà a breve e prestissimo sia il Boschi e sia Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) se lo ritroveranno davanti. Diciamo subito che Ferri, sin da subito, non si fiderà affatto di Abbate!

Anche Franco comincerà pian piano a sospettare che la faccenda sia molto più grande di quanto lui e Roberto Ferri potessero immaginare e infatti presto qualcosa di inquietante potrebbe far saltare tutti gli equilibri: tra Pietro Abbate ed Ernesto Gargiulo il rapporto di fiducia si incrinerà e chissà che il “povero” operaio non ne faccia le spese…

