Anticipazioni puntata 1153 di Una vita di sabato 10 aprile 2021: Genoveva non ha dubbi: per lei è stata Ursula a recarsi in carcere da Andrade. Tuttavia, quando Velasco (legale della Salmeron) chiede al suo assistito il nome della donna, lui non parla e mantiene il segreto.

Emilio, temendo di poter perdere Cinta, chiede la sua mano; lei accetta, ma non appare del tutto convinta…

Antoñito mangia continuamente arachidi e Lolita ha il sospetto che l’uomo abbia le voglie tipiche della gravidanza. Una cosa strana, ma che talvolta capita a Cabrahigo!

Camino sta molto male per la partenza di Maite.

Liberto offre a Marcia un impiego all’Ambasciata del Brasile, ma ovviamente evita di dirle che in realtà è stato Felipe a procurarle il lavoro. Santiago permette a Marcia di andare al colloquio, ma le fa capire che comunque ha altri progetti.

Genoveva aspetta l’esito del test di gravidanza, ma Felipe appare piuttosto freddo riguardo alla questione…