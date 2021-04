Anticipazioni puntata 1155 di Una vita di mercoledì 14 e giovedì 15 aprile 2021:

Santiago ordina a Felipe di non avvicinarsi a Marcia.

Felicia è in ansia per i malumori di Camino. Cesareo le rivela che la ragazza è innamorata ma che non è corrisposta…

Quando Cinta dice ai genitori che si è fidanzata con Emilio, la famiglia reagisce in modo “tiepido” e lei ci resta male. Intanto Margarita insinua ancora in Bellita il dubbio che tra José Miguel e la prima attrice ci sia qualcosa.

Torna Maite e così Camino recupera la sua gioia! Le due si mettono d’accordo per riprendere le loro lezioni.

Cesareo bacia Arantxa durante un intimo paso doble organizzato in soffitta!

Andrade, in modo alquanto brusco, invita Velasco a non rivolgere troppe domande, aggiungendo che penserà lui a Felipe.

Ursula entra in casa di Genoveva e le lascia sulla scrivania un quotidiano aperto.

Felipe intende chiedere a Santiago il permesso di istruire Marcia (visto che il processo si avvicina), ma il Becerra lo aggredisce!