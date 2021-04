Anticipazioni puntata 1157 di Una vita di sabato 17 aprile 2021: Ramon e Carmen prestano soccorso a Felipe, che è stato investito, e chiedono urgentemente un medico.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: SANTIAGO minaccia GENOVEVA, ecco perché

Felipe, dopo quello che gli è accaduto, viene trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Tutti, soprattutto Genoveva e Marcia, sono fortemente in ansia viste le condizioni di salute poco rassicuranti dell’avvocato.

Maite non intende più impartire lezioni di pittura a Camino; la ragazza è molto triste per questo e ciò non passa inosservata, specialmente alla madre Felicia.

José Miguel comunica ai suoi familiari una grande novità: sosterrà un provino con un produttore americano!