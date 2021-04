Anticipazioni puntata 1160 di Una vita di sabato 24 aprile 2021: I litigi tra Bellita e José Miguel non fanno che aumentare e lei pensa che il consorte la tradisca con Esther.

Genoveva ritiene che Ursula possa essere coinvolta nell’incidente di Felipe; a quel punto le offre dei soldi per lasciare Acacias, ma la Dicenta rifiuta.

Felicia se la prende con Maite per il malessere di Camino; di conseguenza, la pittrice decide che lascerà il quartiere.

Marcia va da Santiago in carcere, ma Andrade la minaccia dicendole che presto sarà libero. Ramon fa capire a Marcia che la sua testimonianza contro Andrade è decisiva.

Jacinto, per accontentare Casilda, divide in due parti uguali la vincita del biglietto della lotteria.

Felipe esce finalmente dall’ospedale, per quanto non sia ancora guarito del tutto. Marcia va a casa sua e gli dice di provare ancora qualcosa per lui.

Genoveva scopre Felipe e Marcia mentre si stanno per baciare.

