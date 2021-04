Anticipazioni puntata 1162 di Una vita di mercoledì 28 e giovedì 29 aprile 2021:

Dopo essere svenuta, Bellita non sembra dare grandi segni di miglioramento. Il ricostituente prescritto dal medico non dà grandi effetti e la famiglia comincia a impaurirsi.

Maite promette a Camino che ritarderà il suo ritorno in Francia per non lasciarla, ma le chiede di fingere davanti a tutti di provare interesse per un ragazzo.

Felicia vuole trovare un pretendente per Camino, la quale “stranamente” non protesta.

Turbata dall’arrivo di un misterioso biglietto, Agustina è in procinto di partire per raggiungere “una sorella in difficoltà”.

Felipe chiede a Genoveva di sposarlo, ma lei rifiuta!

