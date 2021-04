Tra non troppo tempo, i membri della famiglia Dominguez dovranno salutare la domestica Arantxa (Gurutze Beitia). Quest’ultima riceverà infatti un’importante eredità che le impedirà di restare ad Acacias. Una novità che porterà la donna ad uscire dal cast principale di Una vita.

Una Vita, news: l’eredità di Arantxa

Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la nuova storyline partirà nell’istante in cui Arantxa apprenderà che una sua zia è morta. Nonostante l’evidente dispiacere per la perdita della parente, l’inserviente si preoccuperà ulteriormente quando capirà di essere stata inclusa nel testamento della scomparsa, che era appunto proprietaria di una grossa azienda in territorio basco.

Arantxa si troverà quindi a dover compiere una scelta, visto che la zia passerà la proprietà della stessa a lei e ad altre cinque cugine, ponendo però una condizione: per poter ereditare, dovranno tutte risiedere lì.

Di primo acchito, la donna tenderà a voler rifiutare l’offerta, pur di non allontanarsi da José Miguel (Manuel Bandera), Bellita (Maria Gracia) e Cinta (Aroa Rodriguez), ma si confronterà con Fabiana (Inma Piros Quiroz) sulla questione e si arriverà alla conclusione che, qualora accettasse l’eredità, la simpatica domestica non avrebbe più alcun tipo di difficoltà economica. Sarà allora che la proprietaria della pensione di Acacias deciderà di agire alle spalle dell’amica…

Una Vita, trame: Bellita e Cinta organizzano un piano per costringere Arantxa a partire

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Fabiana svelerà a Bellita e Cinta la faccenda dell’eredità e dirà loro che Arantxa sta pensando di rinunciarvi pur di non lasciare la loro famiglia. Anche se saranno dispiaciute dall’ipotetico addio, la Del Campo e la Dominguez organizzeranno a quel punto una controffensiva per spingere inconsapevolmente la sottoposta ad accettare l’offerta.

In pratica, le due donne cominceranno a lamentarsi di ogni mansione svolta da Arantxa, che ad un certo punto non riuscirà più a stare zitta e, a malincuore, telefonerà al suo paese natale per dire che ha deciso di approfittare dell’eredità improvvisa!

Appena scoprirà che Bellita e Cinta l’hanno soltanto ingannata a fin di bene, Arantxa non potrà fare altro che ringraziare le due donne e José Miguel per come l’hanno fatta sentire accolta nella loro casa per tanti anni e specificherà che avranno sempre un posto nel suo cuore, motivo per cui ritornerà a calle Acacias di tanto in tanto per fare loro visita.

Tuttavia, Arantxa avrà anche un altro grattacapo a cui pensare: la sua nascente relazione con il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea)….

Una Vita, spoiler: Arantxa lascia Acacias…

In tal senso, è bene specificare che Arantxa chiederà a Cesareo di seguirla nella nuova destinazione, ponendo come condizione il matrimonio. A sorpresa, il sorvegliante non se la sentirà di prendere una decisione così repentina e azzardata, spezzando il cuore della sorvegliante, anche se poi cambierà idea e, nel corso della festa d’addio organizzata in soffitta dai domestici, si presenterà con una valigia e dichiarerà di essere disposto a seguirla.

Comunque sia, la trasferta di Cesareo durerà meno del previsto. Per quale motivo? In attesa di scoprirlo, segnaliamo che invece Arantxa si trasferirà veramente nella residenza della zia, anche se si ripresenterà ad Acacias per una particolare situazione di festa… e non solo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

