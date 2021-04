Ildefonso / Una vita

Nuovo importantissimo ingresso nelle storyline ambientate ad Acacias. Nel corso della puntata 1172 di Una Vita, i telespettatori italiani faranno infatti la conoscenza del giovane Ildefonso Cortes (Cisco Lara), un ragazzo a modo e beneducato che avrà parecchio a che fare con Camino Pasamar (Aria Bedmar). Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Maite interrompe la relazione con Maite

Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto prenderà il via quando Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) deciderà di troncare la sua relazione con Camino; ciò perché avrà paura che, qualora tutto venisse alla luce, la fanciulla verrebbe scartata dalla società e sopratutto redarguita dalla madre Felicia (Susana Soleto), che già in più di un’occasione avrà dimostrato di avere delle idee alquanto retrograde.

Tuttavia, Camino non si arrenderà all’idea di essere stata lasciata ed arriverà persino a comprare un biglietto per Parigi al fine di fuggire con Maite, quando capirà che quest’ultima sta per recarsi proprio in quella cittadina. In ogni caso, la Zaldua si opporrà all’idea della Pasamar, motivo per il quale sceglierà di trattenersi ad Acacias anche se preciserà alla ragazza che la loro relazione non ha più un futuro.

Una Vita, spoiler: Cisco Lara interpreta Ildefonso Cortes

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Semplice: in questa intricata vicenda si inserirà anche il “rampollo” Ildefonso Cortes, nipote del marchese De Los Pontones. Vi anticipiamo infatti che Rosina Rubio (Sandra Marchena) proporrà con successo a Felicia di organizzare un incontro tra il giovane e Camino, poiché sarà a conoscenza del fatto che la ristoratrice è in cerca di un marito per la sua secondogenita.

Facendo fede a un patto stabilito con Maite, ossia di fingere di conoscere eventuali corteggiatori per non destare sospetti, la Pasamar accetterà quindi di avere un primo incontro con Ildefonso, che riuscirà subito a fare colpo dando prova di essere un aristocratico dal pensiero moderno disposto a concedere alla sua eventuale moglie di lavorare.

Insomma, tutto sembrerà perfetto, sopratutto perché il Cortes dichiarerà di essersi arruolato nell’esercito per servire la Patria. Un particolare che piacerà tantissimo a Felicia!

Una Vita, trame: Camino è incuriosita da Ildefonso?

Occhio quindi al susseguirsi degli avvenimenti: Camino si recherà da Maite per parlarle della sua conoscenza con Ildefonso e dichiarerà che, a differenza degli altri pretendenti, il nuovo arrivato ha fatto una buona impressione su di lei.

Tale ammissione spingerà Maite a fare una riflessione, visto che inviterà Camino a concedere un’altra possibilità a Ildefonso poiché, prima o poi, Felicia potrebbe sospettare che stia incontrando dei possibili mariti soltanto per “accontentarla” e zittirla.

Ed effettivamente Camino ascolterà le parole di Maite, creando i presupposti per un triangolo alquanto sui generis… anche perché pure Ildefonso ha tanti segreti da nascondere! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

