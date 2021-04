Cinta ed Emilio / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 12 a sabato 17 aprile 2021:

Santiago spiega a Marcia l’affare che ha in mente per quando si trasferiranno a Cuba e lei decide di fidarsi di lui. Il colloquio per il posto di cameriera personale è un successo e, dopo aver capito che è stato Felipe a raccomandarla all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia. Felipe, vedendola felice e più bella che mai, le confessa di pensare a lei tutti i giorni. Mentre i due si guardano con amore, arriva Santiago a chiedere spiegazioni.

Ursula torna ad Acacias e suscita il malumore e la preoccupazione dei vicini. Camino è abbattuta per la partenza di Maite ed è insofferente con chiunque. Cinta confessa a Emilio di non essere convinta del fidanzamento, perché hanno fatto tutto di fretta e di nascosto. Margarita mette zizzania tra Bellita e José Miguel, insinuando nella cantante il dubbio che il marito possa tradirla con Esther Nadal.

Santiago intima a Felipe di stare lontano da sua moglie. Cesareo dice a Felicia, preoccupata per i malumori di Camino, che la ragazza è innamorata ma non corrisposta. Cinta comunica ai genitori di essersi fidanzata con Emilio, ma resta delusa dalla tiepida reazione dei Dominguez. Margarita continua a insinuare in Bellita il dubbio sul rapporto fra José Miguel e la prima attrice. Il ritorno di Maite fa tornare la gioia a Camino e le due si accordano per riprendere le lezioni.

Cesareo organizza un paso doble intimo in soffitta con Arantxa e la bacia. Andrade invita bruscamente l’avvocato Velasco a non fare troppe domande e gli dice che penserà lui a Felipe. Ursula si introduce in casa di Genoveva e le lascia un quotidiano aperto sulla scrivania. Felipe cerca Santiago per chiedergli il permesso di istruire Marcia in vista del processo, ma l’uomo lo aggredisce.

Santiago prende a pugni Felipe in mezzo alla strada e costringe Marcia a rifiutare il nuovo lavoro. Genoveva riceve la conferma che è effettivamente incinta. Margarita insinua dubbi in Bellita sulla fedeltà di José Miguel, intanto il malessere della Del Campo sembra peggiorare sempre di più. Maite dice a Camino che non potrà più essere la sua insegnante. Genoveva apprende dal giornale che il falso dottor Maduro è stato ucciso.

Ramon e Carmen soccorrono Felipe e chiedono a gran voce un medico. Felipe viene trasportato in ospedale in stato di incoscienza e le notizie sul suo stato di salute, tutt’altro che rassicuranti, destano la preoccupazione dell’intero quartiere, in particolare di Genoveva e di Marcia. Maite ha deciso di non dare più lezioni di pittura a Camino e la tristezza della giovane non passa inosservata, soprattutto alla madre Felicia.

José Miguel annuncia alla famiglia che farà un provino con un produttore americano; Cinta ne è felicissima, al contrario della madre Bellita che parla delle sue preoccupazioni a Margarita (mentre José si confida con Esther).

Emilio e Cinta intanto pensano a come comunicare alle rispettive famiglie la loro decisione di sposarsi. Jacinto racconta a Casilda uno strano sogno in cui gli è apparsa la zia Anita, la veggente della famiglia. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

