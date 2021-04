Anticipazioni puntata 1154 di Una vita di lunedì 12 e martedì 13 aprile 2021: Santiago parla a Marcia dell’affare a cui sta pensando per quando se ne andranno a stare a Cuba; a quel punto la Sampaio decide di fidarsi di lui. Intanto il colloquio per il lavoro di cameriera personale va bene e così, dopo avere compreso che Felipe l’ha raccomandata all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia.

Felipe, vedendo Marcia così contenta, le rivela che ancora pensa a lei continuamente. Ma in quel mentre arriva Santiago e subito chiede spiegazioni…

Ursula rientra ad Acacias e i vicini non ne sono per niente entusiasti.

Camino è sempre molto triste per la partenza di Maite e mostra insofferenza verso tutti.

Cinta fa capire a Emilio che non è in realtà così convinta del fidanzamento, avendo fatto tutto troppo in fretta e di nascosto.

Margarita insinua in Bellita il dubbio che il marito la tradisca con Esther Nadal.