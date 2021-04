Uomini e donne

Prima puntata del mese di aprile di Uomini e Donne. Oggi (giovedì 1) si parte dall’arrivo in studio di due ragazze per Giacomo, Carolina e Rebecca e di una per Massimiliano e Federica. Dopo un ballo, si presenta un nuovo cavaliere: Aldo, 69 anni, vive in provincia di Napoli, ha lavorato in banca e adora viaggiare perché ama scoprire nuove culture. Dichiara di non avere un prototipo di donna ideale e vuole una donna con cui condividere la vita.

Si passa poi a Nicola Vivarelli, perché due ragazze hanno chiamato la redazione per conoscerlo. La prima si chiama Silvia, viene da Venezia, dichiara di essere rimasta colpita dal modo in cui Nicola ha corteggiato Gemma in passato; la seconda è Benedicta, arriva da Napoli e ammette di essere lì per conoscerlo, perché l’ha colpita non solo da un punto di vista estetico ma anche caratteriale. Nonostante le belle parole, il Vivarelli decide di non farle rimanere, perché ha capito di non essere attratto a prima vista.

In seguito avviene una sorta di chiarimento tra Nicola e Gemma: la donna non capisce come mai il suo ex corteggiatore più volte l’abbia attaccata e lui le risponde dicendo che la sua non era intenzione di attaccarla personalmente, ma una semplice opinione su determinate sue azioni. Proprio per questo motivo, Nicola invita la Galgani a ballare a centro studio.

È il momento del cavaliere Luca, che è uscito a cena con Elisabetta: quest’ultima confessa di aver trascorso una bella serata in compagnia dell’uomo e che finalmente hanno avuto modo di chiarirsi e di parlarsi nel dettaglio. Lei poi ammette che è molto attratta e che hanno diverse cose in comune. A quel punto Maria De Filippi comunica che quattro signore sono venute per conoscere Luca; si presentano: la prima si chiama Alessia, ha 40 anni, lavora come contabile e dice di essere una persona molto curiosa, tanto da essere rimasta colpita molto dagli interessi del cavaliere.

Poi è il turno di Moena, di Napoli, 34 anni, ausiliare del traffico, dichiara che con Luca condivide la passione per la musica ed è rimasta colpita dal punto di vista estetico. Si presenta anche Martina: viene da Reggio Emilia, ha 29 anni; infine c’è Benedetta, che viene da Ancona ed è rimasta colpita da Luca da un punto di visita fisico.

Dopo queste brevi presentazioni, Luca decide di non iniziare la conoscenza con nessuna di queste quattro signore, perché non hanno suscitato in lui attrazione e anche perché vuole continuare momentaneamente solo con Elisabetta. Inoltre, emerge che Luca avrebbe chiesto il numero di telefono a Mara, una dama del parterre femminile. Questo un po’ infastidisce la stessa Elisabetta, perché lei dichiara di iniziare a provare un sentimento per Luca. Inoltre a quanto pare, nonostante la bellissima serata passata insieme e anche una grande attrazione fisica tra i due, Luca ha deciso di non spingersi oltre con Elisabetta, perché al momento non prova esattamente ciò che sente lei.

Come andrà a finire tutta questa storia? Lo sapremo nei prossimi giorni, per oggi Uomini e Donne finisce qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5 con l’ultima puntata della settimana. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.