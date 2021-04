Oggi (12 aprile) è iniziata una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne; andiamo a scoprire cosa è successo. Si parte dal tronista Giacomo, che è uscito in esterna con le due Carolina. Con la prima, si sono sentiti inizialmente tramite messaggi via chat, nei quali il ragazzo testimoniava una serie di incertezze legate alla loro conoscenza; poi vediamo la loro esterna, nella quale lei gli organizza una sorpresa.

Nel loro dialogo si percepisce che Carolina è molto presa da Giacomo e che anche lui è coinvolto da lei, a tal punto da arrivare a spegnere le telecamere per poter trascorrere del tempo da solo con la sua corteggiatrice; emerge poi che in quel frangente ci sarebbe stato un bacio. Nonostante l’estremo coinvolgimento, Carolina decide di fare un sorta di passo indietro nei riguardi di Giacomo, perché teme che lui abbia dei dubbi circa il loro percorso.

Interviene Martina, l’altra corteggiatrice, ammettendo di aver notato poco coinvolgimento tra il tronista e Carolina, ed è per questo che non è rimasta né infastidita e nemmeno spaventata. Per quanto riguarda l’altra Carolina, Giacomo ammette di essere più avanti nella conoscenza con Martina e Carolina che con lei, ma nonostante questo vuole continuare a tenerla per capire se possa nascere eventualmente un sentimento.

Dopo un momento di ballo si passa ad Armando Incarnato, perché tre donne si sono presentate in studio per conoscerlo. Si presentano: la prima è Jennifer, la quale ammette di aver riscontrato in lui un carattere deciso; la seconda è Veronica, colpita dal carattere estremamente forte dell’uomo; l’ultima si chiama Patty, attratta fisicamente da Armando e anche caratterialmente.

Tutto questo noi lo abbiamo visto in esterna e nella puntata di oggi le tre donne fanno il loro ingresso in studio. Negli ultimi giorni Armando ha avuto modo di sentirle tutte e tre telefonicamente e ha deciso di continuare la conoscenza, perché vuole approfondire. Aggiunge poi un’altra donna, Monalisa, nuova partecipante al programma, che l’ha colpito molto da un punto di vista estetico. Interviene l’opinionista Gianni Sperti ammettendo che, se Armando si è trovato incuriosito più da Monalisa che dalle altre tre dame, è evidente come le tre signore venute per lui non lo abbiano particolarmente colpito.

A questo punto prende la parola Veronica, dicendo di non trovare giusto il fatto che Armando inserisca una quarta donna nella conoscenza. Anche Jennifer sostiene che l’atteggiamento di Armando non sia del tutto giusto (lei si è sentita messa da parte) ma, nonostante ciò, decide di continuare la frequentazione.

Dopo un ballo decide di intervenire Monalisa, sostenendo che a suo parere Armando non si sia comportato bene nei riguardi delle altre tre dame, ed è per questo che si dice dubbiosa circa un eventuale inizio di conoscenza. Come si evolverà la situazione di Armando? E quella di Giacomo? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate, per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alla solita ora.