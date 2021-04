La messa in onda della puntata odierna (15 aprile) di Uomini e Donne coincide con l’inizio di una nuova registrazione. Si parte da Gemma Galgani, con un riassunto delle puntate precedenti e con lo sfogo della dama con la redazione, nel quale si dice desiderosa di trovare la propria anima gemella.

In seguito Gemma, tra il parterre maschile, nota un signore – Aldo – con cui spera possa nascere qualcosa; infatti lo invita a pranzo e vediamo proprio quel momento. Aldo ammette alla donna di averla vista parecchio in difficoltà nelle ultime conoscenze, per questo è convinto che la dama abbia bisogno di un uomo in grado di amare la sua eleganza e la sua sensibilità.

Una volta che Gemma fa il proprio ingresso in studio, afferma di aver continuato sia a sentire e sia a vedere il signor Aldo e che in entrambi i casi è stata molto bene. Nonostante questo, Gemma riconosce che per il momento si tratta soltanto di amicizia, non c’è niente in più. Cosa che viene confermata anche dal cavaliere, che però non nega che probabilmente in futuro possa esserci dell’altro, anche perché a detta delle sue parole, i più grandi amori della sua vita sono avvenuti con il tempo e non con colpi di fulmine. Alla fine di tutto, Gemma e Aldo decidono di continuare il loro rapporto di amicizia, nella speranza che possa un giorno evolversi in altro; infine si dedicano ad un ballo a centro studio.

Si passa poi al ritorno di una vecchia conoscenza del programma, ovvero Ida Platano, la quale, accomodandosi a centro studio, dichiara di essere pronta a innamorarsi nuovamente, dopo la delusione sentimentale avuta con Riccardo Guarnieri. Si dice colpita dai cavalieri Luca e Marco (nuovo partecipante) e infatti balla proprio con quest’ultimo.

Successivamente entrano in studio Massimiliano, Samantha e Giacomo; si inizia da Massimiliano e Vanessa, di cui vediamo l’esterna. I due prima si dedicano ad una sorta di balletto e poi si ritrovano a parlare della loro conoscenza: lui dichiara di aver sentito la mancanza della sua corteggiatrice, e che lo fa star bene. Vanessa, dal canto suo, ammette di vedersi con il tronista anche al di fuori delle telecamere, e che lo vede molto bene nella propria vita. Avviene poi un bacio tramite le mascherine, segno questo di molta complicità; poi l’esterna continua senza la presenza delle telecamere.

Una volta rientrati in studio, interviene Eugenia, dicendosi molto ferita da quello che ha visto e soprattutto dal fatto che non sia stata portata in esterna. Massimiliano prova a spiegarle che questa settimana voleva dare più spazio e Vanessa e Federica, perché con la prima c’erano stati dei problemi di comunicazione e perché la seconda è arrivata da poco; Eugenia risponde dicendogli che nel frattempo che porta le altre, lei non riesce a farsi conoscere totalmente.

Sapremo nelle prossime puntate come andrà a finire il percorso di Massimiliano, per oggi il dating show termina qui, appuntamento a domani pomeriggio con l'ultima puntata della settimana.