Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne; oggi (16 aprile) si parte da Gemma perché c’è un signore per lei. È Roberto, 54 anni, da Bari, e lavora come amministrativo presso l’Università di Bari. Dichiara di aver visto Gemma diversi anni fa in Puglia e si dice colpito sia da un punto di vista fisico che caratteriale. La dama decide di farlo rimanere e per questo balla con lui.

Poi avviene un dialogo tra Massimiliano ed Eugenia: stando a quello che prova la corteggiatrice, non sarebbe preso da lei ed è per questo che vuole la verità. Lui le risponde dicendo, che qualora dovesse accorgersi di non provare più niente, la eliminerebbe. Si parla dell’esterna del tronista con Federica, nella quale sono intenti a parlare del fatto che entrambi si vedrebbero nella vita dell’altro dopo una ipotetica scelta.

Tornati in studio, sia Vanessa che Eugenia sono piuttosto deluse e ferite. Massimiliano ammette di essere attratto da tutte e tre e ancora non sa con chi uscire dal programma. A domanda di Eugenia, il ragazzo ammette che è molto attratto dal suo carattere, mentre da Federica e Vanessa è più colpito da un punto di vista estetico. Questo fa rimanere male Eugenia, tanto che si dice dubbiosa se restare o meno alla corte del tronista; interviene Maria De Filippi consigliando alla ragazza di abbandonare la trasmissione, perché è sicura che lei possa meritare un ragazzo in grado di amarla totalmente. Per questo Eugenia decide di abbandonare il programma, tra i complimenti di tutti. A questo punto Massimiliano è pensieroso e vuole parlare con la ragazza. Cosa succederà?

Si passa al cavaliere Nicola Vivarelli e alla sua nuova conoscenza con Alice: quest’ultima dichiara che le cose vanno tutto sommato bene, anche se nel corso di alcuni giorni lui è stato assente a livello telefonico. Lei si dice molto attratta da un punto di vista fisico e vuole capire se questo possa andare oltre l’estetica. Nicola dice che, se non si è fatto sentire, ciò è dovuto ad alcuni impegni personali e di famiglia e si dice contento del fatto che la ragazza abbia fatto presente le sue perplessità. In seguito il Vivarelli dichiara di non aver avuto subito il colpo di fulmine con Alice, per questo vuole continuare a conoscerla.

Questo discorso suscita delle polemiche da parte dell’opinionista Tina Cipollari, la quale sostiene che Nicola stia prendendo in giro tutti, perché in passato dichiarava attrazione nei riguardi di Gemma. Interviene anche Gianni Sperti, dicendo che, secondo il suo punto di vista, Alice a questo punto dovrebbe andare via, perché è evidente che Nicola non sia attratto. Alice quindi decide di eliminarsi.

Maria comunica che però c’è un’altra ragazza venuta per conoscere Nicola, e infatti si presenta: si chiama Nicole, ha 26 anni, di Roma ed è una studentessa di lingue; si definisce una dolce e socievole. Dice di essere rimasta colpita dal carattere gentile di Nicola e anche dal suo aspetto fisico. Il Vivarelli però non rimane colpito e decide di non farla rimanere. Ed è così che termina la puntata di oggi, Uomini e Donne ritorna lunedì 19 aprile alle 14.45 su Canale 5.

