Ultima puntata della settimana e del mese per Uomini e Donne. Oggi (venerdì 30) concludiamo la registrazione del 24 aprile. Si inizia da dove ci eravamo lasciati ieri, ovvero da Biagio e Sara.

Biagio chiede a Sara un’altra possibilità dopo quanto successo la settimana scorsa (aveva manifestato interesse per un’altra donna), ma Sara mostra ancora parecchie riserve. In seguito Maria De Filippi comunica che una signora è venuta per conoscere Biagio. La persona in questione si presenta: Patrizia, 56 anni, di Roma, ha un figlio di 15 anni ed è una podologa. Dichiara di essere rimasta colpita da un punto di vista estetico e reputa Biagio un uomo molto interessante e generoso. Lui decide di far restare la nuova arrivata, per capire se possa nascere qualcosa, e ballano insieme.

È il turno della presentazione di una nuova dama del parterre: Serena. Vive nelle Marche, vuole mettersi in gioco a livello sentimentale dopo una lunga storia durata dieci anni.

Si passa poi a Patrizia e Fulvio, con il riassunto di ciò che abbiamo visto nelle scorse puntate, con al centro anche la dama Raquel, in quanto lui si era detto interessato a lei e anche ad altre donne, come ad esempio Chiara. Nonostante un primo momento di delusione da parte di Patrizia, quest’ultima ha deciso di continuare la conoscenza perché con lei si è sempre comportato bene, con gesti galanti.

Fulvio quindi dichiara di volersi concentrare soltanto su Patrizia e non voler cercare nessun’altra donna. L’opinionista Gianni cerca di mettere in guardia Patrizia, perché sostiene che Fulvio non sia andato avanti con le altre donne semplicemente perché queste non hanno accettato l’uscita; quindi se fosse stato per Fulvio avrebbe iniziato anche altre conoscenze…

Dopo ciò è la volta di Giacomo, che ha di fronte Carolina. Dopo la scorsa puntata, i due si sono visti in camerino per un chiarimento: lui non riesce a capire come mai nelle ultime settimane Carolina sia cambiata, perché prima mostrava un carattere più acceso e adesso decisamente più pacato. Carolina risponde che è cambiata per un senso di protezione.

In studio la corteggiatrice dice di aver dato al tronista tutti gli elementi per farsi conoscere, avendo visto tutte le proprie caratteristiche. Giacomo, dal canto suo, continua a non capire sin nel profondo il cambiamento di Carolina. Quest’ultima risponde affermando di sentirsi sempre messa in discussione da parte del tronista, cosa che la rende nervosa e insicura. Non solo, quando la conduttrice comunica che Martina sta per entrare in studio, Carolina dichiara di non riuscire a vedere l’esterna con la rivale, perché si dice ferita.

Martina arriva e subito vediamo la sua esterna: lei gli organizza una sorta di sorpresa con delle foto che riguardano la sua giornata e poi conclude con uno striscione nel quale gli dice “ti voglio vivere”. I due sono molto emozionati e continuano a baciarsi tramite la mascherina e poi anche ad esterna conclusa senza telecamere.

Durante la visione dell’esterna, Carolina decide di abbandonare lo studio, perché ferita da quello che è successo e da quello che ha visto. Alla fine della puntata vediamo che Giacomo la raggiunge dietro le quinte per parlarle. Come andrà a finire tutta questa storia? Lo sapremo nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana, Uomini e Donne ci aspetta lunedì 3 maggio alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.