Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne; scopriamo cosa è successo oggi (9 aprile). Si parte da Gemma Galgani; dopo la messa in onda di un riassunto delle puntate precedenti e del suo solito sfogo con la redazione, vediamo una sorta di esterna tra lei e Nicola Vivarelli. I due si ritrovano a parlare del periodo in cui loro si frequentavano e Gemma rivela a Nicola che lui è l’unico ad averla capita e compresa sino in fondo. Inoltre il Vivarelli suggerisce alla donna di andare con i piedi di piombo nelle relazioni, senza illudersi.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: GEMMA ancora protagonista indiscussa!

A questo punto la donna entra in studio e ci tiene subito a chiarire di non nutrire più alcun interesse nei riguardi di Nicola, cosa che invece sostiene l’opinionista Gianni Sperti. In seguito si ritorna a parlare del cavaliere Riccardo, in quanto nella scorsa puntata Gemma aveva ammesso che l’uomo le inviava messaggi con emoticon a forma di cuori. In questa puntata, invece, il signore ammette che è stata Gemma a inviare simili messaggi e per questo avviene un confronto a centro studio tra i due.

La Galgani continua a sostenere di essere stata illusa da Riccardo, ma quest’ultimo risponde dicendole di non aver mai espresso particolari sentimenti nelle loro conversazioni. Interviene la dama Isabella, sostenendo che secondo il suo parere Riccardo si sia avvicinato a Gemma per questione di visibilità e che in realtà sarebbe interessato a donne più giovani, anche perché pure durante la loro uscita non avrebbe dimostrato un reale piacere. Riccardo prova a spiegare che ciò non è assolutamente vero e che lui è andato nella trasmissione per trovare una compagna di vita. Come andrà a finire? Lo sapremo nelle prossime puntate.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo un momento di ballo, si passa proprio alla dama Isabella, la quale ha interrotto la conoscenza sia con il cavaliere Biagio che con Riccardo; a breve però uscirà con Giancarlo. I due si sono sentiti soltanto al telefono e lui ammette di essersi trovato bene. Giancarlo riconosce di aver avuto inizialmente un’impressione distorta della donna, in quanto si è subito mostrata distaccata e leggermente fredda, ma poi conoscendola meglio si è reso conto che è totalmente diversa e quindi si è trovato bene con lei. Anche Isabella dice che inizialmente erano un po’ distaccati, ma poi piano piano si sono sciolti.

Intanto Maria De Filippi comunica che c’è un signore venuto per conoscere Isabella e infatti il nuovo arrivato si accomoda a centro studio e si presenta: il suo nome è Angelo, ha due figli ed è separato da circa dieci anni; viene da Ostuni, ma ha lavorato tantissimi anni in Germania. Reputa Isabella una donna attraente, simpatica e decisa, per questo vuole conoscerla. Nonostante le belle parole, la dama decide di non approfondire la conoscenza, per questo ringrazia Angelo ma preferisce concentrarsi solo su Giancarlo.

Negli ultimi momenti della puntata di oggi, si fanno entrare in studio i tre tronisti; conosceremo il proseguo della suddetta registrazione nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana, per oggi il dating show termina qui. Appuntamento a lunedì 12 aprile alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.