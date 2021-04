Gemma / Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo fatto la conoscenza di Riccardo, un nuovo corteggiatore che ha intrecciato inizialmente una conoscenza con Gemma Galgani, salvo poi tornare sui suoi passi e classificare il rapporto con la dama torinese come una semplice amicizia.

Gemma apparirà molto risentita e delusa dalle dalla decisione dell’uomo, il quale secondo lei aveva dimostrato parecchio interesse in esterna, dando l’impressione di voler approfondire la loro conoscenza. Secondo Tina e Gianni, Gemma come al solito avrebbe travisato parole e intenzioni del cavaliere, scambiando dei messaggi affettuosi per una dichiarazione d’amore.

In difesa della Galgani interverrà anche Nicola Vivarelli, che, conscio di quanto la sua ex compagnia abbia sofferto per gli atteggiamenti di Roberto, accuserà quest’ultimo di essere stato poco sensibile nei confronti di Gemma, la quale ha sofferto molto per la fine prematura della loro conoscenza.

Durante la discussione, Armando farà presente a Nicola che la sua difesa di Gemma è dettata dalla volontà di mantenere fama e visibilità, che solamente la compagnia della piemontese può dargli. Per l’Incarnato, infatti, sia il Vivarelli che Riccardo stanno sfruttando Gemma per poter ottenere momenti di celebrità, non essendo per niente interessati alla donna.

La Galgani però sembrerà non fare caso alle parole di Armando, visto che a fine puntata ballerà proprio con Nicola.