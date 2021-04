Nelle prossime puntate di Uomini e Donne la protagonista sarà ancora una volta la dama Gemma, la quale nei giorni precedenti ha lasciato il numero ad Antonio, un nuovo cavaliere che però non sembra essere interessato alla piemontese.

La donna fraintenderà i sentimenti della new entry e questo scatenerà l’ironia di Tina Cipollari, che, tornata in studio, accuserà la sua rivale di non tener conto dei sentimenti dei suoi pretendenti. La Galgani non prenderà bene le parole della sua nemica, dando vita a un’accesa discussione con l’opinionista!

Uomini e donne spoiler: GEMMA e ALDO, serata insieme ma…

Tocca poi ad Aldo fare il punto a centro studio della sua conoscenza con Gemma. L’uomo appare molto preso dalla relazione, al contrario Gemma dirà di volerlo frequentare esclusivamente in amicizia. I due negli scorsi giorni hanno trascorso una serata insieme guardando Amici in televisione.

Aldo ha raccontato di aver cercato più volte l’intimità con la dama torinese, la quale gli ha concesso solo un abbraccio e qualche bacio. Il cavaliere ha così consigliato a Gemma di cambiare atteggiamento in trasmissione per non diventare bersaglio facile di pubblico e opinionisti e questo ha ferito molto la donna, che è scoppiata in lacrime.

In studio Gianni e Tina hanno poi commentato aspramente le lacrime della Galgani, accusata di piangere non perché affezionata ad Aldo ma solamente per paura di restare senza più un pretendente… Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.