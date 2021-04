Il ritorno di Ida Platano ha creato diversi malumori all’interno dello studio di Uomini e Donne, da sempre abituato a cambiamenti e colpi di scena. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, la Platano ha deciso di prendersi del tempo prima di rimettersi sentimentalmente in gioco all’interno del programma che l’ha reso popolare al grande pubblico.

Se tra le donne il suo ritorno non ha fatto di certo piacere, tra gli uomini la dama bresciana ha fatto subito breccia nel cuore di alcuni cavalieri, in particolare a Luca Cenerelli, che a quanto pare è rimasto piacevolmente colpito da Ida.

Riguardo al trono classico, Samantha continuerà a essere tra due fuochi, intenzionata a continuare la conoscenza sua con Bohdan che con Alessio. La tronista è ancora confusa sui suoi reali sentimenti e, seppure i due pretendenti non sembrino andare molto d’accordo, dovranno continuare a sopportarsi per ancora un po’ di tempo.

Giacomo è alle prese con la frequentazione di Carolina, con la quale ha particolarmente legato. Nei pensieri dello Czerny c’è però anche un’altra donna, Martina, seppur tra i due non siano mancate alcune incomprensioni.

Infine spazio anche ad Armando, il quale farà il punto della sua conoscenza con Monalisa, la nuova corteggiatrice arrivata in trasmissione per corteggiare l’Incarnato. Per il parrucchiere partenopeo si parla anche di un confronto con Angela, con la quale nelle ultime puntate aveva avuto un accesso litigio.

