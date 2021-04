Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è tornata, seppur solamente in collegamento video, l’amatissima opinionista Tina Cipollari, assente per un paio di registrazioni a causa di problemi logistici. La Cipollari ha subito messo in piedi un siparietto con Gemma, la quale ha iniziato la conoscenza con Aldo, un nuovo aitante cavaliere che ha subito colpito la dama piemontese.

Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 15 aprile: il ritorno di IDA PLATANO

Nel frattempo ha fatto il suo rientro in studio Ida Platano, la storica ex fidanzata di Riccardo Guarnieri che ha deciso di rimettersi in gioco nel salotto più famoso della tv per cercare quella felicità che il Guarnieri è riuscito a ritrovare con Roberta Di Padua. Tra polemiche e parole al vetriolo, la donna è così tornata a essere una dama del programma, ma le cose non sono andate per il verso giusto visto che nessun cavaliere ha voluto ballare con lei.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nelle prossime puntate spazio invece a Isabella Ricci, che continuerà la sua ricerca dell’anima gemella all’interno del programma, e ai tronisti Massimiliano e Giacomo alle prese con due situazioni del tutto diverse.

Mentre il Mollicone continuerà senza tanti scossoni la propria conoscenza con Vanessa, lo Czerny dovrà lottare per Carolina (che piace a Massimiliano, molto interessato anche alle corteggiatrici del suo collega). Una situazione che senza dubbio genererà malumori tra i due protagonisti, visto che Carolina dopo aver baciato Giacomo inizierà ad allontanarsi sempre di più, lusingata a quanto pare dalle attenzioni del Mollicone. Sarà così?

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.