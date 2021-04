Nelle prossime puntate di Uomini e Donne spazio a Samantha Curcio e Alessio Cennicola. I due protagonisti del trono classico torneranno a far parlare di loro dopo aver dato adito a vari gossip riguardo alla loro conoscenza. Il corteggiatore pare non abbia gradito il bacio tra la tronista e il suo rivale Bogdan, che attualmente sembra essere il preferito della donna.

Si parlerà anche di Massimiliano Mollicone, il quale nelle scorse puntate ha avuto un importante confronto con Federica ed Eugenia.

Riguardo al trono over assisteremo alla rabbia di Patrizia, che accuserà Fulvio di non tenere alla loro relazione visto che l’uomo ha continuato a lasciare il suo numero di telefono a varie dame del parterre.

È già finita l’attrazione tra Ida Platano e Luca Cenerelli. A quanto pare il cavaliere meneghino non dimostra grande interesse verso l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, ancora una volta alle prese con una delusione sentimentale all’interno della trasmissione.

Biagio dopo un lungo tira e molla con Sara, fatto d’incomprensioni e mancanza di garbo, si deciderà finalmente a fare il grande passo, chiedendo ufficialmente alla donna di uscire insieme dal programma. Secondo le anticipazioni la dama rimarrà completamente spiazzata dall’inaspettata richiesta del Di Maro.

Infine si parlerà di Riccardo, che nelle scorse registrazioni ha ricevuto la visita di Elisa, una donna scesa appositamente per corteggiarlo. Tra i due le cose sembrano andare per il verso giusto, ma si sa che a Uomini e Donne nulla è come sembra… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.