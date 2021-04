Samantha / Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il trono di Samantha assumerà contorni sempre più frizzanti. La donna infatti, dopo essere rimasta senza alcun corteggiatore, farà scendere nuovi pretendenti che impareremo a conoscere.

Sarà però un corteggiatore in particolare ad attirare l’attenzione della Curcio: si tratta dell’ex tentatore di Temptation Island Bohdan Beyba, famoso per aver intrecciato nel programma una liaison con Antonella Elia. L’uomo scatenerà da subito un battibecco con Alessio Ceniccola, accusandolo indirettamente di essere arrogante e poco incline al sacrificio, essendo cresciuto in un ambiente agiato e tranquillo.

Alessio non prenderà affatto bene le parole del Beyba, rivelando che la sua vita non sia stata così semplice come qualcuno vuole far credere e che Bohdan, non conoscendolo, dovrebbe evitare di giudicarlo e ferirlo in questo modo.

Nella discussione prenderà la parole anche Samantha, la quale si schiererà dalla parte dell’ex tentatore facendo presente ad Alessio che Bohdan non voleva attaccarlo sul personale ma semplicemente sottolineare come la sua vita sia stata più semplice in confronto alla propria.

Spazio anche a un altro corteggiatore, Giulio, che – uscito con Samantha – dirà di essersi trovato molto bene in sua compagnia e di voler continuare la frequentazione. Di tutt’altro parere sarà la donna, che, non soddisfatta dell’esterna, accuserà il pretendente di essere troppo infantile, avendo trascorso un’esterna imbarazzante senza né capo né coda.

Alla fine di una breve discussione, la Curcio deciderà di mandare via Giulio, che mestamente abbandonerà la trasmissione.