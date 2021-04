Oggi (14 aprile) nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Si inizia da due protagonisti degli over che si frequentano da qualche settimana, ed entrambi riconoscono di essersi trovati benissimo sin dal principio; forse nell’altro sono riusciti a trovare la loro metà, solo il tempo darà loro risposte.

In seguito il cavaliere Biagio interviene chiedendo scusa alla dama Angela, perché nelle scorse puntate si era rivolto con toni accesi. E a proposito della dama, oggi un nuovo signore è venuto per conoscerla: si chiama Andrea, di Bolzano, ha 53 anni, funzionario comunale, e dice di essere rimasto colpito dalla bellezza e dal carattere della donna; lei lo fa rimanere.

Prende la parola il tronista Giacomo, perché si è reso conto che Carolina stava piangendo, e lei gli spiega che spesso con lui si sente sotto pressione e che ha bisogno di tranquillità. È il momento poi della tronista Samantha.

Ci si focalizza sul corteggiatore Alessio: la scorsa puntata, non solo si è scontrato con Bohdan ma, stando a ciò che ha visto Giacomo, era intento a guardare nel lato delle corteggiatrici. Ed è per questo che Samantha lo raggiunge in camerino per parlargli, ma quando si presenta da lui lo trova quasi disinteressato e perciò gli si scaglia contro, dicendosi dubbiosa circa l’interesse che lui ha sempre decantato.

Alessio entra in studio e ci tiene a precisare di essersi girato dall’altro lato non perché interessato alle corteggiatrici, ma perché molto nervoso per come erano andate le cose in puntata. Poi afferma che, dopo la loro esterna, lui avrebbe voluto chiarire con Samantha, anche perché aveva soltanto bisogno di calmarsi un attimo, ma non c’è stata questa possibilità.

Si fa vedere poi l’esterna tra la tronista e Bohdan: il corteggiatore le mostra la sua passione per lo sport e poi parlano delle loro rispettive vite private e di quello che desiderano in una relazione di coppia. Il ragazzo si accomoda a centro studio e, a domanda di Maria De Filippi, dichiara di essere attratto da Samantha, ma che al momento non la bacerebbe perché sono usciti solo due volte; al che prende parola Alessio dicendo che se una ragazza ti piace la baci, non c’è bisogno di aspettare tempo.

Samantha risponde che lei è molto attratta da Bohdan e avrebbe voluto che nella loro esterna si fosse avvicinato, ed è rimasta un po’ dispiaciuta perché non è avvenuto. Lui prova a spiegare che ha bisogno di tempo per spingersi oltre.

Interviene Alessio, chiedendo a Samantha se negli ultimi giorni abbia pensato a lui e lei risponde affermativamente, aggiungendo di nutrire interesse per entrambi i suoi corteggiatori (due persone completamente opposte).

Dopo un momento di ballo si passa al cavaliere Nicola Vivarelli, perché c’è una ragazza che vuole conoscerlo: Alice, 26 anni, studentessa di Medicina, ed è lì perché l’ha colpito non solo esteticamente ma anche il caratterialmente. Nicola decide di farla rimanere, come andrà?

Lo sapremo nelle prossime puntate, per oggi il programma termina qui e tornerà domani pomeriggio.