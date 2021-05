Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 6 maggio 2021:

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni italiane: RIDGE non ricorda di aver sposato SHAUNA!

Hope (Annika Noelle) rassicura Douglas (Henry Joseph Samiri) che niente cambierà mai il fatto che lei ora sia sua madre, ma il bambino vuole che lei si metta con Thomas (Matthew Atkinson), che la ama.

Liam (Scott Clifton) cerca di convincere Zoe (Kiara Barnes) a non fidarsi dei sentimenti che Thomas sostiene di provare per lei, ma la modella è sicura che per lo stilista Hope sia il passato, mentre lei il futuro.

Ridge (Thorsten Kaye) invita Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ad una cena di famiglia organizzata da Thomas e la ragazza non riesce a nascondere la diffidenza nei confronti del fratello.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)