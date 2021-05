Nelle prossime puntate americane di Beautiful, per Bill e Liam scatteranno le manette ai polsi o, almeno, per uno dei due. Come già riportatovi, dopo la confessione del ruolo giocato nell’incidente che ha causato la morte di Vinny Walker, Liam potrà sì contare sull’appoggio di sua moglie Hope, ma, insieme a lei, maturerà anche l’idea di dover confessare.

La giovane Logan sarà furiosa per come Bill abbia manipolato Liam, peggiorando di gran lunga la propria posizione. Quello che poteva essere infatti solo un incidente ha assunto una nuova forma quando l’editore, approfittando dello svenimento di Liam alla vista della morte di Vinny, ha caricato il figlio in auto, eseguendo tutta una serie di azioni volte a cancellare la loro presenza sul luogo dell’impatto.

Certo, Liam è un adulto e nelle settimane successive avrebbe potuto confessare tutto l’accaduto, ma per Hope il suocero ha fatto leva sulla paura, il senso di colpa e la debolezza del ragazzo per impedirgli in primis di chiamare i soccorsi per Vinny e in ultimo di fornire alle Autorità la verità sull’accaduto.

Gli spoiler anticipano che Bill cercherà fino all’ultimo minuto di impedire a Liam di compromettere il suo futuro per la morte di uno spacciatore come Vinny, che aveva peraltro falsificato il test di paternità del figlio di Steffy, ma il ragazzo riuscirà a fare la cosa giusta e ricorrerà ad un trucchetto per avere la meglio sul genitore.

A quel punto, stando alle anticipazioni, Hope avrà un nuovo crollo con sua madre Brooke di fronte all’ennesimo dramma e incolperà Bill quando Liam finirà dietro le sbarre!

Il vicecapo Baker cercherà di venire a capo della faccenda, ma la sua pazienza verrà messa alla prova quando Liam e Bill, nel tentativo di proteggersi l’un l’altro, insisteranno per assumersi ciascuno l’esclusività della colpa. Cosa accadrà al duo padre e figlio? Rischieranno entrambi un processo?

L’editore potrà di certo contare sull’assistenza di Justin Barber: l’attore Aaron D. Spears riprenderà le vesti dell’avvocato e braccio destro di Bill per questo nuovo capitolo della storyline che, essendo stata presentata come un “complesso giallo” potrebbe in teoria riservare presto delle sorprese che gettino nuova luce sulla morte di Vinny.

Stando alle novità estive, infatti, la trama terminerà con una svolta che cambierà le vite degli uomini Spencer e della loro azienda…

Intanto, per quanto riguarda gli episodi più imminenti, Thomas Forrester sarà sconvolto quando apprenderà il ruolo giocato da Liam nella morte di Vinny. Tuttavia si segnala anche che, ad un certo punto della narrazione, ci sarà anche un sorprendente perdono, mentre nuove informazioni metteranno Thomas in una situazione di pericolo…

