Un brutto incidente sarà protagonista delle prossime puntate italiane di Beautiful. Tra non troppo tempo, Bill Spencer (Don Diamont) si troverà infatti ad investire l’ex nuora Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood) e non potrà fare a meno di preoccuparsi per lei. Da questa storyline, prenderanno così il via diverse dinamiche…

Beautiful, spoiler: l’incidente tra Bill e Steffy

Le anticipazioni indicano che Bill urterà Steffy con la sua automobile. In quel preciso istante, la giovane imprenditrice sarà infatti alla guida della sua moto, tant’è che Spencer non la riconoscerà subito. Ovviamente, l’imprenditore si impegnerà per prestare alla ragazza il primo soccorso, motivo per il quale chiamerà un’ambulanza e non si staccherà dal suo capezzale mentre verrà portata in ospedale. La situazione, già di per sé drammatica, potrebbe complicarsi quando sul posto arriveranno anche Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye)…

Beautiful, news: ecco perché Ridge ce l’ha con Bill

Eh sì: come abbiamo già ampiamente raccontato, Quinn (Rena Sofer) farà sì che presto si riaccenda l’antico contrasto tra Ridge e Bill. Come? Mostrando allo stilista un video di un bacio tra l’editore e la Logan. A quel punto, Ridge sentirà di non poter più perdonare la consorte per i suoi continui tradimenti e non esiterà a dare un pugno in pieno volto a Bill, che allo stesso tempo si troverà dunque a dover affrontare una nuova crisi con Katie (Heather Tom).

Nonostante un matrimonio con Shauna Fulton (Denise Richards) avvenuto nel corso di una notte brava passata a Las Vegas, Ridge continuerà a sentirsi legato a Brooke, che a sua volta starà al suo fianco per dargli sostegno durante il difficile momento attraversato da Steffy.

Beautiful, trame: come reagirà Ridge quando capirà che Bill è responsabile dell’incidente?

Occhio quindi a quello che succederà nell’istante in cui Ridge verrà informato che è stato Bill ad investire Steffy. Come reagirà l’uomo di fronte a questa scoperta? Finirà per rinnovare il suo astio nei riguardi del rivale oppure avrà un altro tipo di reazione?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che questa trama porterà all’ingresso di John Finnegan (Tanner Novlan), un giovane e aitante medico che si prenderà cura di Steffy e diventerà sempre più importante di episodio in episodio. Insomma, a Beautiful si respirerà un’aria in parte nuova, sopratutto perché “Finn” non sarà del tutto indenne al fascino della Forrester… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

