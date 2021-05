Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 23 a sabato 29 maggio 2021: Zoe, sia pure titubante, accetta la frettolosa proposta di matrimonio di Thomas; le nozze saranno celebrate al più presto. Thomas annuncia a Douglas e a Hope la lieta notizia e il bambino reagisce male; Thomas appare sorpreso, ma in realtà è proprio quello che sperava!

Hope chiede inutilmente a Thomas di rimandare le nozze con Zoe per preparare Douglas alla nuova situazione. Liam e Steffy giocano con Kelly e Beth, ma Liam soffre per la sua separazione da Hope e si augura che prima o poi la famiglia si ricongiunga.

Hope ha chiesto a Thomas di rimandare il matrimonio con Zoe nell’interesse del piccolo Douglas, ma lui non se ne cura e comunica la sua volontà di sposare al più presto la Buckingham, destabilizzando Douglas e la stessa Hope.

Il piano di Thomas consiste nell’indurre Douglas a supplicare Hope di sposare suo padre prima che lo faccia Zoe, come sospettano anche Steffy e Liam. Liam continua a ripetere a Hope che Thomas non è innamorato di Zoe e che il matrimonio con lei è solo un espediente per spingere Hope a rimettersi con lui per il bene di Douglas.

Anche Carter, oltre a Steffy e Liam, cerca di mettere in guardia Zoe sulle reali intenzioni di Thomas. Steffy, dopo molte esitazioni, rivela a Liam che il bacio che gli ha dato e che ha portato alla rottura con Hope, era uno stratagemma escogitato da Thomas e che lei ha accettato di essere sua complice.

Steffy racconta a Liam la verità sul bacio. Allo chalet, Hope e Thomas continuano a dibattere sulle nozze tra lui e Zoe; quando Hope si assenta, Thomas spiega a Douglas che l’unico modo per scongiurare che lui sposi Zoe è che Hope accetti di diventare sua moglie e lo spinge a cercare di convincerla.

Flo spiega alla madre il perché lei e Wyatt vogliano rendere felici gli ultimi giorni di vita di Sally.

Flo e Shauna parlano dell’interesse di quest’ultima per Ridge. Lo stilista intanto informa Brooke delle nozze di Thomas; Brooke non ne è entusiasta, dicendosi convinta che sia ancora tutta una tattica.

Steffy riconosce di aver voluto baciare Liam, ma sostiene anche di non voler tornare con lui a queste condizioni. Quando Hope sopraggiunge, Steffy le dice che Liam non l’ha tradita, che la ama e che il bacio che gli ha dato era stato pianificato per smascherare i piani perversi di Thomas.

