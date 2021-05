Qualche bicchiere di troppo e Ridge Forrester (Thorsten Kaye) diventerà il marito di Shauna Fulton (Denise Richards). Già, è proprio questo che succederà nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Una svolta narrativa a sorpresa che, ovviamente, genererà diverse dinamiche….

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 6 maggio 2021

Beautiful, news: Ridge scopre che Brooke ha baciato nuovamente Bill

Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la storyline prenderà il via proprio nel giorno in cui Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) staranno festeggiando con la famiglia il loro ricongiungimento.

Eh sì: grazie a Quinn (Rena Sofer), che sottrarrà con l’inganno un video dal cellulare di Shauna, tutti scopriranno però che la Logan ha baciato il cognato Bill (Don Diamont)!

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato Katie (Heather Tom) sarà nuovamente scossa per l’ennesimo tradimento e non vorrà più saperne nulla di Bill, dall’altro quest’ultimo si prenderà un pugno in faccia da Ridge, che poi non esiterà a lasciare Los Angeles per viversi qualche giorno a Las Vegas (in compagnia di Shauna).

Partendo da questo antefatto, prenderà dunque piede la nuova trama della soap statunitense…

Beautiful, trame: Ridge e Shauna si sposano a Las Vegas

Eh sì: complice l’abuso di alcool per dimenticare i suoi patemi d’amore con Brooke, Ridge finirà di fronte ad un altare con Shauna e diventerà suo marito. Tuttavia, l’uomo non avrà alcun ricordo di ciò che ha fatto quella notte, compreso il suo matrimonio, ma ogni tanto avrà alcuni flashback piuttosto confusi relativi a quelle ore.

Fatto sta che, almeno fino al suo ritorno a Los Angeles, Ridge ignorerà che la Fulton è ora la sua “signora” e lo scoprirà all’improvviso. Quando? La risposta è semplice: Shauna si presenterà da lui con i documenti in mano attestanti le nozze avvenute. Come reagirà dunque lo stilista?

Beautiful, spoiler: Ridge diviso tra Brooke e Shauna; cosa farà?

In attesa di scoprire come proseguirà quest’intricata faccenda, sottolineiamo che Ridge apprenderà la scomoda verità proprio quando sarà sul punto di fare pace nuovamente con Brooke, visto che sarà disponibile ad accantonare tutte le divergenze sorte tra di loro nell’ultimo periodo, dovute sopratutto alle interferenze di Thomas (Matthew Atkinson) nel loro rapporto.

Il matrimonio con Shauna ha quindi le ore contate oppure succederà altro capace di separare Brooke e Ridge? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.