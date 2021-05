Riuscirà davvero Sally Spectra (Courtney Hope) ad uscire indenne dal rapimento di Flo Fulton (Katrina Bowden) compiuto insieme alla dottoressa Penny Escobar? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare con attenzione quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Beautiful, dato che i colpi di scena saranno dietro l’angolo…

Beautiful, news: Flo scopre che Sally sta inscenando la sua malattia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, tutto partirà quando Flo avrà dei sospetti sull’ipotetica malattia terminale di Sally. La Fulton noterà infatti alcune contraddizioni nei racconti della rivale (che sarebbe dovuta passare a miglior vita entro un mese) ed inizierà ad investigare a fondo sulla faccenda, ciò perché si domanderà se la Spectra non stia fingendo per tenere in qualche modo Wyatt Spencer (Darin Brooks) legato a sé.

Sally saprà in effetti che Wyatt ha finto di tornare insieme a lei “in attesa” della sua morte, tuttavia continuerà a persistere con la folle idea che riuscirà a riconquistarlo. Per questo motivo, la giovane Spectra eviterà di seguire i consigli di Penny, che le ripeterà in continuazione di parlare all’uomo di una cura “miracolosa” al suo male per giustificare una guarigione che, prima o poi, dovrà mettere in scena.

La situazione, già di per sé complicata, non farà quindi che peggiorare quando Flo rovisterà tra le cose di Penny ed entrerà in contatto con la cartella clinica di Sally, scoprendo così che in realtà non è mai stata malata!

Beautiful, trame: Penny e Sally rapiscono Flo!

Eh sì: nel corso di una discussione accesa che avrà luogo tra Sally e Flo, Penny si troverà infatti a dover prendere le difese della prima, ragione per la quale darà un colpo in testa alla Fulton, che perderà immediatamente i sensi.

Anche se ormai contraria al piano della Spectra, la dottoressa si macchierà quindi di un’aggressione in piena regola, ma avrà già capito a questo punto che sarà difficile per lei ottenere un posto alla Forrester Creations (che le era stato appunto promesso da Sally quando hanno dato inizio al piano ingannevole ai danni di Wyatt).

Tuttavia, Sally non vorrà proprio arrendersi all’idea di aver perso. In tal senso, vi anticipiamo quindi che la donna riuscirà a portare Flo nel suo appartamento e la legherà ad un termosifone. Dopo ciò, si preparerà ad incontrare Wyatt e vorrà fare l’amore con lui al fine di farsi mettere incinta e costringerlo a scegliere di stare solo ed esclusivamente con lui.

Per conseguire il suo proposito, la Spectra utilizzerà quindi un machiavellico stratagemma…

Beautiful, spoiler: Wyatt riceve uno strano messaggio da Flo

Nello specifico, Sally chiederà a Penny di inviare un messaggio a Wyatt dal cellulare di Flo per fargli credere che la ragazza gli abbia dato il permesso di passare un ultima notte insieme a lei!!!

Ad ogni modo, vi anticipiamo che il piano non andrà a buon fine a causa di un improvviso svenimento di Sally prima di andare da Wyatt. Un malore che darà modo alla Fulton di fare una mossa che si rivelerà efficace… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

