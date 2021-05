Anticipazioni quinta puntata della fiction Buongiorno mamma, in onda in prima serata mercoledì 19 maggio 2021 su Canale 5: C’è stato un terribile incidente d’auto e ora Agata e Sole vengono condotte in ospedale: Sole è gravissima!

Guido apprende che Federico è il padre del bambino di cui Sole è in attesa e lo aggredisce pretendendo delle spiegazioni. Intanto Colaprico cerca di approfittare della situazione per colpire la famiglia Borghi,

Sole necessita di sangue e solo Agata può donarglielo…

Sole finalmente guarisce grazie alla trasfusione con il sangue di Agata. Quando la ragazzina torna a casa, però, scopre che c’è qualcosa tra Guido e Miriam e ne resta sconvolta…

Greta ha saputo che non potrà più camminare e ora pare voler tramare qualcosa…

Agata è tornata a casa Borghi e scopre qualcosa di sconvolgente sul passato di Guido…

