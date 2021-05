Anticipazioni seconda puntata della fiction Chiamami ancora amore, in onda lunedì 10 maggio 2021 su Rai 1 in prima serata. Gli episodi si intitolano La mela e Il secondo:

Rosa Puglisi va avanti con le sue indagini e vuole capire se Anna abbia mai avuto problemi a prendersi cura di Pietro; per far questo, dovrà tornare a quando il piccolo era nato da poco.

Le ragioni di queste particolari investigazioni – che cominciano dal pediatra di Pietro – stanno anche nel fatto che Enrico ha rivelato alcuni particolari di quando il bambino era piccolissimo e aveva un legame sin troppo forte con sua madre.

Nel secondo dei due episodi che compongono la puntata, i due protagonisti continueranno a farsi la guerra ma stavolta sarà Enrico ad essere in difficoltà, perché la sua posizione tenderà ad aggravarsi: l’uomo capirà insomma di aver commesso anche lui degli errori.

Rosa apprenderà tra l’altro che Enrico in passato ha condotto Pietro al pronto soccorso per un problema non chiarito.

Inoltre la Puglisi parlerà anche con l’allenatore di calcetto del bambino e tale dialogo farà aumentare i dubbi dell’assistente sociale…

